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ثقافة وفنون

معلومات لا تعرفها عن فيلم «عنب» بطولة أيتن عامر

فيلم عنب، فيتو
فيلم عنب، فيتو

يحتفل صناع فيلم عنب والتي تقوم ببطولته أيتن عامر غدا الثلاثاء في أحد المولات الكبري بالتجمع الخامس، بحضور أبطاله قبل عرضه بشكل رسمي يوم 25 سبتمبر الجاري ،في دور العرض السينمائي

أبطال فيلم عنب 

تدور قصة فيلم "عنب" في إطار كوميدي، عن ليلة توديع العزوبية لإتمام زواج أبطال الفيلم، وتمر الشخصيات بعدد من الأزمات بعد تجربة مشروب يعرضهم للنسيان، وعدم قدرتهم على تذكر ما حدث في تلك الليلة ما وضع أبطال العمل في مواقف كوميدية.

فيلم عنب، بطولة الفنانة أيتن عامر، وإسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، ونور قدري، وتوني ماهر، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، والعمل من إخراج أحمد نور، وقصة أمين جمال ومحمد محرز.

 

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