الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

علا عبد الصبور اتجوزت تاني؟، هند صبري تروج لمسلسل البحث عن علا 2

البحث عن علا 2، فيتو
البحث عن علا 2، فيتو

روجت الفنانة هند صبري لمسلسلها الجديد البحث عن علا 2 عبر حسابها على موقع تبادل الصور انستجرام، حيث نشرت فيديو لشخصيتها في المسلسل وهي ترتدي فستان زفاف أبيض وينتظرها الفنان أحمد طارق الذي كان قد نشأت قصة حب بينهما في الموسم الأول.

وعلقت هند قائلة: “عُلا عبد الصبور اتجوزت تاني؟ 👀 موعدنا الخميس مع الموسم الثاني من #البحث_عن_علا”.

https://www.instagram.com/reel/DATCW4oIFj1/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

 

Netflix تطرح برومو البحث عن علا 2

طرحت منصة Netflix البرومو التشويقي لمسلسل البحث عن علا 2، الذي كشف عن العديد من المفاجآت كما كشف عن ظهور شخصيات جديدة بالموسم الثاني من المسلسل الشهير.

https://www.instagram.com/reel/C_-HZ-mISP_/?igsh=bm42cjltNjdxMTR0

 

منصة Netflix تكشف عن ذهاب هند صبري إلى فرنسا

وكشفت منصة Netflix عن تصوير أجزاء من مسلسل البحث عن علا 2 في باريس عاصمة فرنسا.

ونشر الحساب الرسمي لمنصة Netflix على موقع تبادل الصور انستجرام صورا تكشف سفر هند صبري “علا” إلى فرنسا برفقة ظافر العابدين الذي انضم حديثا للموسم الثاني من المسلسل.

وتم إرفاق تعليق من قبل حساب المنصة على الصور “علا عبد الصبور في فرنسا؟”، وعلقت هند صبري على الصور قائلة بالفرنسية “ لم لا؟ ليست إيميلي وحدها” في إشارة إلى مسلسل نتفليكس الشهير “إيميلي في باريس”، ليرد عليها حساب المنصة “شكل فرنسا هتنور ولا ايه؟”

وشارك في بطولة مسلسل البحث عن علا في موسمه الأول إلى جانب هند صبري كل من سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، داليا شوقي، خالد النبوي وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وإخراج هادي الباجوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

هند صبري البحث عن علا البحث عن علا٢ البحث عن علا 2 الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

مسلسل تيتا زوزو الحلقة 3، إسعاد يونس تستدعي إسلام إبراهيم من تطبيق للذكاء الاصطناعي

مسلسل برغم القانون الحلقة 8، إيمان العاصي تنجح في الاتصال بزوجها

محمد أنور يطمئن محبيه: الحمد لله بنصور النهارده بره مش في المدينة وكلنا بخير

بعد الإعلان عن عودتها بمسلسل برستيج، أبرز أعمال الفنانة راندا عوض

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من الكهرباء للمواطنين صاحبي العدادات مسبقة الدفع

ضبط التيك توكر «وحش الكون وبناتها» بالإسكندرية بتهمة التحريض على الفسق

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

مصدر بالأهلي: الخطيب يتدخل لحل أزمة معلول

القبض على إسلام بحيري عقب تأييد حبسه 3 سنوات

المؤبد لسائق قطار طوخ ومساعده والسجن المشدد 5 سنوات لـ 5 آخرين (فيديو)

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة، اللينك وموعد الظهور

مصرية الصنع.. راجمة الصواريخ رعد 200 (فيديوجراف)

منوعات

المزيد

رسالة مؤثرة من الأمير هاري إلى والدته الراحلة الأميرة ديانا

اكتشاف رسومات عملاقة غامضة على هضبة نازكا في بيرو

ظاهرة تحمض المحيطات تهدد صلاحية الأرض للسكن

أسرة تصطحب طفلها الصغير إلى المدرسة بالطبل والمزمار البلدي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، ارتفاع البلطي والجمبري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والبرتقال في سوق العبور

الطماطم تتراجع 5 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

انخفاض أسعار اللحوم الضاني في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مصرية الصنع.. راجمة الصواريخ رعد 200 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المسجد في المنام وعلاقته بالتقرب إلى الله والراحة النفسية

تحدي قوم هود، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 22 بسورة الأحقاف

زكاة الأرض المؤجرة تكون على صاحبها أم على مستأجرها؟، الإفتاء توضح الرأى

المزيد
الجريدة الرسمية