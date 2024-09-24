حسام حبيب يعتذر لتامر عاشور: بهزر معاك يا نجم

اعتذر المطرب حسام حبيب للفنان تامر عاشور بعد الخلاف الذي نشب بينهما مؤخرا بسبب شيرين عبد الوهاب بعدما قال “تامر” في وقت سابق إن شيرين محاطة بأشخاص يعطلون مسيرتها الفنية، الأمر الذي أغضب حسام حبيب وجعله يصفه بأشباه الفنانين بسبب تدخله في حياتهم.

اعتذار حسام حبيب لتامر عاشور

وقال حسام حبيب: "على فكرة يا جماعة أنا كنت بهزر هو فنان محترم وله جمهور كبير، وبيقدم فن راقي وأنا بعتذرله لو كان الهزار تقيل أنا بس كنت بنكشه لأنه تقلها عليا شويتين، بس هو زميل محترم وبيقدم فن محترم أنا بحب اللي هو بيقدمه وهو أجتهد ولكل مجتهد نصيب معلش حقك عليا يا نجم".

وبدأت الأزمة، عندما علق المطرب تامر عاشور عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات الشهير “إكس” على الأزمة الأخيرة للفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد انتشار تسريب صوتي للفنان حسام حبيب يتحدث خلاله عن معاناة شيرين من استغلال أهلها.

وكتب تامر عاشور قائلا: “كل اللي اقدر اقوله في موضوع شيرين عبد الوهاب ان مفيش كلمة واحدة بس من اللي اتقالت وانتشرت صح، أنا قريب من أهل شيرين ووالدتها وأخوها.. انا برضه اقول لها إننى بحبها وكل الدنيا بتحبها وتحب فنها”.

وأضاف: “أهل شيرين مظهروش في حياتها آخر سنتين تلاتة اهل شيرين هم اهل شيرين من زمان كل نجاحات شيرين كانت وسط اهلها وناسها اللي يشيلوها من ع الأرض شيل.. يارب يبعد عنها كل خبيث وأناني وفاشل وممثل”.

أزمة شيرين عبد الوهاب

وتابع: “هي أطيب منهم كلهم وهم اللي وقعوها فكل مشاكلها انت بمن حولك لو اللي حواليك فشله غصب عنك لازم تبقى زيهم وتعافر علشان تقدر تمارس اللي كنت بتعمله في عدم وجودهم بمنتهى السهولة”.

واختتم المطرب تامر عاشور قائلا: “انا أكلت عيش وملح في بيتها وفي بيت امها واخوها وكان لازم اقول الكلام ده علشان الكلام ده هو الكلام الحقيقي، ولا كلمة من اللي اتقالت واتسمعت لها أساس من الصحة.. اهل شيرين هم هم اهل شيرين من زمان قوي.. بالعقل”.