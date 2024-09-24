عرض الأفلام الفائزة في ملتقى "رؤية" بنادي سينما الإسماعيلية

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، فعاليات نادي سينما الإسماعيلية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، يوم الأربعاء المقبل الموافق ٢٥ سبتمبر الجاري في تمام الساعة ٧ مساء.

أفلام ملتقى رؤية لسينما الشباب

ويعرض خلال فعاليات النادي الأفلام الفائزة بملتقى رؤية لسينما الشباب وهي الأفلام الروائية القصيرة "اليوم اللي شفتك فيه" إخراج محمد هاني، و" بحر" اخراج بلال أبو سمرة، وفيلم "فوتوجراف" اخراج عمرو سليم اضافة الي فيلم “الأجسام أقرب مما تبدو” اخراج احمد صبحي.

كما يعرض خلال فعاليات نادي سينما الإسماعيلية الفيلم التسجيلي "اثنين وعشرين" إخراج شيماء الجوادي.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كل من الناقد السينمائي إسلام أحمد علي، والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، ويتم خلالها مناقشة الأفلام مع الجمهور المشاركة بالنادي.