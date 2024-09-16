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ثقافة وفنون

المركز القومي للسينما ينظم حفل إعلان الفائزين بمسابقة "مونودراما الصورة"، الأربعاء

مسابقة مونودراما
مسابقة مونودراما الصورة، فيتو

 ينظم المركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر حفل إعلان أسماء الفائزين بمسابقة "مونودراما الصورة"، وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق ١٨ سبتمبر فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة ثروت عكاشة بالمركز القومى للسينما بمدينة الفنون بالهرم، حيث سيتم إعلان أسماء الفائزين وتسليمهم شهادات التقدير.

 

المركز القومي للسينما 

وأعلن المركز القومي للسينما في وقت سابق عن مسابقة عامة للسيناريو تحت عنوان "تحدي مونودراما الصورة" وفق مجموعة من الشروط وهي:

 

- تقديم سيناريوهات نهائية قابلة للتنفيذ تعتمد موضوعاتها على الممثل الواحد في المكان الواحد.
- أن تكون الأفكار والمعالجات إنسانية عامة.
- الحرص على الابتكار والابتعاد عن المألوف في معالجة الفكرة
- الاعتماد على لغة الصورة بشكل أساسي في معالجة الفكرة وصياغة السيناريو
- لا يتخطى الزمن (5) دقائق
- يتم إرسال الأعمال من نسختين، واحدة بصيغة pdf والأخرى بصيغة word بالإضافة لصورة من إثبات الشخصية وإقرار يفيد امتلاك المتسابق للعمل.
- وفي حالة اعتماد المتسابق على مصدر أدبي يجب أن يقدم ما يفيد حصوله مسبقًا على حقوق العمل الأدبي.

وشكل المركز القومي للسينما لجنة من الفنانين المتخصصين لتقييم السيناريوهات واختيار (5) أعمال فائزة يتم الإعلان عنها وتكون قرارات اللجنة نهائية.

ومن جانبه يقوم المركز بإنتاج الأعمال الفائزة جميعها أو بعضها في إطار خطته ووفق جدول زمني يحدده، ويقوم المركز بترشيح مخرج مناسب لكل عمل، وقد تعود ملكية الأفلام المنتجة للمركز وله وحده الحق في الاشتراك بها في المهرجانات والمسابقات المحلية والدولية وكذلك تنظيم عروض الأفلام، ويعتبر اشتراك المتسابقين موافقة منهم على شروط المسابقة.

وأوضح الدكتور حسين بكر أن هذة المسابقة تأتى في إطار دعم المركز القومي للسينما للموهوبين المستقلين وتشجيعهم.

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