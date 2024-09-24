هاني رمزي يكشف سبب قلة أعماله الفنية وتحديات المسرح المصري (فيديو)

وجه الفنان هاني رمزي الشكر لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، وذلك على تكريمه خلال فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان رفقة نخبة من الفنانين والنجوم المصريين والعرب وعلى رأسهم النجمة نيللي والفنانة إلهام شاهين.

هاني رمزي يتحدث عن فن المونودراما

وقال هاني رمزي خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل المهرجان هذا العام: "شرف لي أن اتكرم وسط هذه النخبة من المهرجان اللي بحبه جدا.. انا مواظب على مشاهدة عروض المونودراما واتعلمت دا من أستاذي نور الشريف.. فن المونودراما من أصعب الفنون أو المذاهب المسرحية لأن الفنان في المونودراما بيكون لوحده.. وعليه أن يوصل كل ما في المسرحية للمتلقى بإمكانياته اللي ربنا وهبه بيها".

سبب قلة أعمال هاني رمزي

وعن قلة إنتاجه الفني والدرامي خلال الفترة الماضية تحدث قائلا: "إنتاجي مش غزير.. ومش بعرف اعمل اي شغل وخلاص لكن لازم لما أقدم عمل جديد مزعلكش مني لما تتفرج عليه.. فأنا مقل فعلا".

تحديات المسرح المصري

وتابع هاني رمزي عن تحديات المسرح المصري قائلا: "المسرح حصله دروب في مصر نتيجة حاجات كتيرة حصلت خلال السنوات الماضية.. وأنا غبت عن المسرح سنين كتيرة جدا وبجد كنت مشتاق اني ارجع".

وأردف: "المسرح عشق وفي الدم واللي اتربى في المسرح صعب يبعد عنه وبناشد المسؤولين عن اي حاجة في المسرح تذليل العقبات التي تواجهه.. واتمنى من وزارة المالية تتعامل مع المسرح على انه من المشاريع اللي لازم الدولة تتبناها ويخفضوا ضريبة الملاهي ايه علاقة المسرح بالملاهي؟ اتمنى ان يتم الالتفات للمسرح من جديد".