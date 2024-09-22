الأحد 22 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

صافرات الإنذار تدوي في جنوب الجولان

إسرائيل، فيتو
إسرائيل، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، تفعيل صفارات الإنذار بعدة مناطق في وادي بيت شان وجنوب الجولان، لافتا إلى أن التفاصيل قيد التحقق.

 

حزب الله يعلن بدء مرحلة جديدة من القتال مع إسرائيل

أكد نائب الأمين العام لـ حزب الله نعيم قاسم، اليوم الأحد، أن التنظيم دخل في مرحلة جديدة من القتال مع إسرائيل، عنوانها معركة "الحساب المفتوح"، وذلك بعد اغتيالها قادة قوة الرضوان، وحدة النخبة في الحزب.

وفي كلمة ألقاها خلال تشييع قائد القوة إبراهيم عقيل في ضاحية بيروت الجنوبية، قال قاسم: "دخلنا في مرحلة جديدة عنوانها معركة الحساب المفتوح.. لن توقفنا التهديدات.. ومستعدون لمواجهة كل الاحتمالات العسكرية"، مشيرًا إلى أن الحل العسكري يزيد مأزق إسرائيل وسكان الشمال.

الأمم المتحدة تحذر من تحويل لبنان إلى غزة أخرى

جيش الاحتلال يشن غارات مكثفة على جنوب لبنان

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