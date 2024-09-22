جالانت يزعم: حزب الله يواجه أصعب أسبوع في تاريخه وتلاحق العمليات يخدم أهدافنا

زعم وزير جيش الاحتلال يواف جالانت، مساء اليوم الأحد، أن سلسلة عمليات تل أبيب الهجومية في لبنان، أدت لأصعب أسبوع في تاريخ حزب الله.

جالانت يزعم أن تلاحق العمليات يخدم أهداف إسرائيل

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قائلا: إن "تلاحق العمليات يخدم هدفنا وسنستمر في استخدام كل الوسائل المتاحة لنا".

الاحتلال يزعم وضع خطط هجوم إضافية ضد حزب الله

من جانبه، زعم قائد القيادة الشمالية بـ جيش الاحتلال الإسرائيلي أوري جوردين، مساء الأحد، أن الاحتلال ألحق ضررا كبيرا بجماعة حزب الله اللبنانية وستواصل وتعمق الضرر.

وأضاف قائد القيادة الشمالية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، أوري جوردين: "نحن في حالة استعداد عال لخطط الهجوم الإضافية على حزب الله".