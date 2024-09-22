الأحد 22 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يشن غارات مكثفة على جنوب لبنان

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

أفادت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الأحد، بشن جيش الاحتلال غارات جوية مكثفة على مناطق عدة من الجنوب اللبناني.

حزب الله يوجه ردا أوليا على مجازر الاحتلال 

وفي سياق آخر أعلنت جماعة "حزب الله" اللبنانية، اليوم الأحد، توجيه رد أولي، على مجزرتي الثلاثاء والأربعاء، في إشارة إلى التفجيرات التي حملت إسرائيل مسؤوليتها، وطالت الآلاف من أجهزة النداء الآلي "بيجر" والاتصال اللاسلكي "ووكي توكي" لعناصر حزب الله.

 

قصف القواعد العسكرية لإسرائيل

وذكر الحزب، في بيان، أنه تم "قصف مُجمعات الصناعات العسكرية لـ شركة رفائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا ".

وأعلن الحزب في وقت سابق، "قصف قاعدة ومطار "رامات ديفيد" بعشرات من الصواريخ من نوع "فادي 1" و"فادي 2"، وهو ما تم على مرحلتين خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

 

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جيش الاحتلال الجنوب اللبناني إسرائيل رامات ديفيد حزب الله لبنان

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