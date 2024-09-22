الأمم المتحدة تحذر من تحويل لبنان إلى غزة أخرى
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، من مخاطر تحويل لبنان إلى غزة أخرى، في خضم تصعيد للأعمال العدائية بين دولة الاحتلال وحزب الله اللبناني.
وقال جوتيريش: "ما يثير قلقي هو خطر تحويل لبنان إلى غزة أخرى".
التصعيد الأخير بين حزب الله وإسرائيل
وزعم قائد القيادة الشمالية بـ جيش الاحتلال الإسرائيلي أوري جوردين، مساء الأحد، أن الاحتلال ألحق ضررا كبيرا بجماعة حزب الله اللبنانية وستواصل وتعمق الضرر.
وأضاف قائد القيادة الشمالية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، أوري جوردين: "نحن في حالة استعداد عال لخطط الهجوم الإضافية على حزب الله".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.