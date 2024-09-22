الأمم المتحدة تحذر من تحويل لبنان إلى غزة أخرى

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، من مخاطر تحويل لبنان إلى غزة أخرى، في خضم تصعيد للأعمال العدائية بين دولة الاحتلال وحزب الله اللبناني.

وقال جوتيريش: "ما يثير قلقي هو خطر تحويل لبنان إلى غزة أخرى".

التصعيد الأخير بين حزب الله وإسرائيل

وزعم قائد القيادة الشمالية بـ جيش الاحتلال الإسرائيلي أوري جوردين، مساء الأحد، أن الاحتلال ألحق ضررا كبيرا بجماعة حزب الله اللبنانية وستواصل وتعمق الضرر.

وأضاف قائد القيادة الشمالية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، أوري جوردين: "نحن في حالة استعداد عال لخطط الهجوم الإضافية على حزب الله".