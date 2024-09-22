الأحد 22 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يعلن بدء مرحلة جديدة من القتال مع إسرائيل

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

أكد نائب الأمين العام لـ حزب الله نعيم قاسم، اليوم الأحد، أن التنظيم دخل في مرحلة جديدة من القتال مع إسرائيل، عنوانها معركة "الحساب المفتوح"، وذلك بعد اغتيالها قادة قوة الرضوان، وحدة النخبة في الحزب.

وفي كلمة ألقاها خلال تشييع قائد القوة إبراهيم عقيل في ضاحية بيروت الجنوبية، قال قاسم: "دخلنا في مرحلة جديدة عنوانها معركة الحساب المفتوح.. لن توقفنا التهديدات.. ومستعدون لمواجهة كل الاحتمالات العسكرية"، مشيرًا إلى أن الحل العسكري يزيد مأزق إسرائيل وسكان الشمال.

 

جالانت يزعم أن تلاحق العمليات يخدم أهداف إسرائيل

زعم وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت، مساء اليوم الأحد، أن سلسلة عمليات تل أبيب الهجومية في لبنان، أدت لأصعب أسبوع في تاريخ حزب الله.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قائلا: إن "تلاحق العمليات يخدم هدفنا وسنستمر في استخدام كل الوسائل المتاحة لنا".

الأمم المتحدة تحذر من تحويل لبنان إلى غزة أخرى

جالانت يزعم: حزب الله يواجه أصعب أسبوع في تاريخه وتلاحق العمليات يخدم أهدافنا

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