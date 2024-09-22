أخبار الحوادث اليوم: تأييد حبس إسلام بحيري 3 سنوات.. النيابة تفتح تحقيقا في سوء معاملة أطفال بدور رعاية أيتام.. وكواليس ضبط فتاة الهرم

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

قضت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، اليوم الأحد، بتأييد عقوبة الحبس 3 سنوات وكفالة 20 ألف جنيه ضد إسلام البحيرى فى قضية شيكات بدون رصيد.

فتحت النيابة الإدارية، تحقيقًا موسعًا فى واقعة سوء معاملة أطفال بإحدى دور رعاية الأيتام بمحافظة سوهاج.

تواصل وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتستحدث منظومة تكنولوجية متطورة لاستخراج التصاريح الجمركية المميكنة بالإدارة العامة لأمن الموانئ.

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط 4 أشخاص بالمنيا لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق بيع عملات أجنبية "مقلدة".

بدأت النيابة العامة بالهرم التحقيق في اتهام فتاة فيصل ببث مقطع فيديو تزعم فيه تعرضها للسحل والسرقة من 5 شباب سودانيين في شارع فيصل أثناء عودتها من الدرس.

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة وآخر في اتهامهما بتعاطي المخدرات والاتجار فيها بمنطقة المرج الي جلسة الدور الثالث من دور أكتوبر المقبل.

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط مرتكبى واقعة السطو المسلح على موظف ومحاسب مزرعة لسرقة 2.1 مليون جنيه فى البحيرة .

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة وبحوزته كمية من مخدر الكوكايين تقدر قيمتها المالية بـ 10 ملايين جنيه.

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على 4 أشخاص بالجيزة لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات.

لقي شاب مصرعه غرقًا اليوم الأحد، في شاطئ المروة بمنطقة الأبيض في مطروح، أثناء محاولة إنقاذ سيدة من الغرق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ