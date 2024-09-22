أخبار الحوادث اليوم: تأييد حبس إسلام بحيري 3 سنوات.. النيابة تفتح تحقيقا في سوء معاملة أطفال بدور رعاية أيتام.. وكواليس ضبط فتاة الهرم
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
تأييد حبس إسلام بحيري 3 سنوات لاتهامه في قضية شيكات
قضت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، اليوم الأحد، بتأييد عقوبة الحبس 3 سنوات وكفالة 20 ألف جنيه ضد إسلام البحيرى فى قضية شيكات بدون رصيد.
النيابة الإدارية تفتح تحقيقا فى واقعة سوء معاملة أطفال بدور رعاية أيتام بسوهاج
فتحت النيابة الإدارية، تحقيقًا موسعًا فى واقعة سوء معاملة أطفال بإحدى دور رعاية الأيتام بمحافظة سوهاج.
الداخلية: استحداث منظومة متطورة لاستخراج التصاريح الجمركية المميكنة بأمن الموانئ
تواصل وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتستحدث منظومة تكنولوجية متطورة لاستخراج التصاريح الجمركية المميكنة بالإدارة العامة لأمن الموانئ.
ضبط 4 أشخاص بالمنيا للنصب على المواطنين عن طريق بيع عملات أجنبية "مقلدة"
تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط 4 أشخاص بالمنيا لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق بيع عملات أجنبية "مقلدة".
بدء التحقيق في اتهام فتاة فيصل ببث مقطع فيديو تزعم فيه تعرضها للسحل
بدأت النيابة العامة بالهرم التحقيق في اتهام فتاة فيصل ببث مقطع فيديو تزعم فيه تعرضها للسحل والسرقة من 5 شباب سودانيين في شارع فيصل أثناء عودتها من الدرس.
تاجيل محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة بتهمة تعاطي المخدرات
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة وآخر في اتهامهما بتعاطي المخدرات والاتجار فيها بمنطقة المرج الي جلسة الدور الثالث من دور أكتوبر المقبل.
سطو مسلح على موظف ومحاسب بمزرعة لسرقة 2.1 مليون جنيه فى البحيرة
تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط مرتكبى واقعة السطو المسلح على موظف ومحاسب مزرعة لسرقة 2.1 مليون جنيه فى البحيرة .
سقوط ديلر مدينة نصر بحوزته كوكايين بـ 10 ملايين جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة وبحوزته كمية من مخدر الكوكايين تقدر قيمتها المالية بـ 10 ملايين جنيه.
القبض على 4 تجار مخدرات بتهمة غسل 70 مليون جنيه بالجيزة
ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على 4 أشخاص بالجيزة لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات.
شهيد الشهامة، شاب يدفع حياته ثمنا لإنقاذ سيدة من الغرق في مطروح
لقي شاب مصرعه غرقًا اليوم الأحد، في شاطئ المروة بمنطقة الأبيض في مطروح، أثناء محاولة إنقاذ سيدة من الغرق.
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