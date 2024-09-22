شهيد الشهامة، شاب يدفع حياته ثمنا لإنقاذ سيدة من الغرق في مطروح
لقي شاب مصرعه غرقًا اليوم الأحد، في شاطئ المروة بمنطقة الأبيض في مطروح، أثناء محاولة إنقاذ سيدة من الغرق.
كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن مطروح تلقت بلاغًا بوقوع حادث غرق في شاطئ المروة في منطقة الأبيض، بعد أن حاول الشاب إنقاذ سيدة من الغرق، ولقى مصرعه إثر أن جرفه التيار البحر.
وتم انتشال الجثة ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى مستشفى مطروح العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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