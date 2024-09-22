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حوادث

دفاع شريك مجدي شطة المتهم بتعاطي المخدرات: "موكلي بريء"

مجدي شطة، فيتو
مجدي شطة، فيتو

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة الي مرافعة دفاع المتهم الثاني في اتهامه ومطرب المهرجانات مجدي شطة، بتعاطي المخدرات والاتجار فيها بمنطقة المرج. 

ودفع المحامي ببطلان القبض والتحريات وطالب ببراءة موكله مشيرا الي انه طالب وليس له علاقة بالمخدرات.

جدير بالذكر أنه أثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة شاهدت سيارة يستقلها أحد الأشخاص، وباستيقافها لاستطلاع الحالة الأمنية والاطّلاع على هوية قائدها، أشهر السائق لهم بطاقته الشخصية ليؤكد لهم أنه مطرب المهرجانات المعروف مجدي شطة، وبمحاولة القوة الأمنية تفتيشه اعترض، مؤكدًا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة.

وبتفتيشه عُثر بحوزته على لفافة بداخلها مخدر الآيس، وبمناقشته أنكر علاقته بها، فاصطحبته القوة الأمنية إلى قسم شرطة المرج للتحقيق معه ومعرفة أسباب حيازته للمواد المخدرة.

وتحرر المحضر بالواقعة، وخضع مطرب المهرجانات مجدي شطة للتحقيق من قبل رجال النيابة العامة عقب إحالته من قسم شرطة المرج بتهمة حيازة مواد مخدرة.

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محكمة جنايات شمال القاهرة مطرب المهرجانات مجدى شطة مجدي شطة قسم شرطة المرج

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