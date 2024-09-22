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حوادث

سطو مسلح على موظف ومحاسب بمزرعة لسرقة 2.1 مليون جنيه فى البحيرة

سطو مسلح لسرقة 2.1
سطو مسلح لسرقة 2.1 مليون جنيه فى البحيرة

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط مرتكبى واقعة  السطو المسلح على موظف ومحاسب مزرعة لسرقة 2.1 مليون جنيه فى البحيرة .

 

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تلقى مركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن بالبحيرة بلاغا من (موظف ومحاسب بمزرعة دواجن –كائنة  بدائرة مركز حوش عيسى) بأنه حال إستقلالهما سيارة "قيادة الأول" فوجئا بسيارتين"ميكروباص وملاكى" تعترضان طريقهما ونزول مجموعة من الأشخاص "غير محددين" وبحوزة أحدهما سلاح نارى "طبنجة" وقاموا بتهديدهما والإستيلاء منهما على مبلغ مالى (2,100 مليون جنيه) كانت بحوزتهما نظير بيع دواجن من المزرعة محل عملهما ولاذوا بالهرب.


وبإجراء التحريات تنسيقًا وقطاع الأمن العام أمكن تحديد مرتكبى الواقعة  (8 أشخاص من بينهم "المُبلغ الثانى – "لـ 5 منهم معلومات جنائية").
 

و عقب تقنين الإجراءات  تم ضبطهم وبحوزتهم ( طبنجة – بندقية خرطوش – 2فرد محلى).

 

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإستعانة بالمُبلغ الثانى"المحاسب" وتم بإرشادهم ضبط (المبلغ المالى المستولى عليه – السيارتين المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

 

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