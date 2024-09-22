بدء التحقيق في اتهام فتاة فيصل ببث مقطع فيديو تزعم فيه تعرضها للسحل

بدأت النيابة العامة بالهرم التحقيق في اتهام فتاة فيصل ببث مقطع فيديو تزعم فيه تعرضها للسحل والسرقة من 5 شباب سودانيين في شارع فيصل أثناء عودتها من الدرس.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على التفاصيل الكاملة للواقعة، ومواجهة الفتاة المتهمة بمقطع الفيديو المنشور.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة حقيقة فيديو بثته فتاة، تضمن تعرضها للسحل والسرقة من 5 سودانيين في شارع فيصل، وتهديدهم لها بأسلحة بيضاء، حيث تبين أن الفيديو رواية مفبركة روتها الفتاة فقط من أجل زيادة المشاهدات.

ورصدت المتابعة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة باكية، يحمل عنوان "5 سودانيين ضربوني وسرقوني"، وشكَّل اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وحقيقة ما ورد بالفيديو على لسان الفتاة.

وأشارت التحريات، التي أجريت بقيادة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى أن الفتاة من منطقة الهرم، وتدعى "مريم.م" طالبة بالصف الثالث الثانوي، فتحركت قوة أمنية من قسم شرطة الهرم لاستدعائها وفحص روايتها حول الواقعة.

وخلال استجوابها، فجرت الفتاة مفاجأة، حيث تبين كذب روايتها وأنها أثناء خروجها من الدرس واستقلالها ميكروباص حدث تدافع بسبب أولوية الركوب وجذبها أحد الأشخاص من حقيبتها للخلف، إلا أن باقي روايتها كان من تأليفها، حيث إنها اعتادت على بث يومياتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق “تيك توك”، ولجأت إلى تلك الفكرة من أجل زيادة متابعيها وجمع المشاهدات على حسابها.