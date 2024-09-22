ضبط فتاة فيديو الهرم بتهمة ادعاء سرقتها والاعتداء عليها
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" يتضمن إدعاء إحدى الفتيات لواقعة سرقة وتعدى بالهرم من قبل أشخاص يحملون الجنسية السودانية.
وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" يتضمن إدعاء إحدى الفتيات لواقعة سرقة وتعدى من قِبل 5 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" حال سيرها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.
وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأمكن تحديد وضبط الفتاة القائمة بنشر مقطع الفيديو (طالبة 17 سنة – مقيمة بدائرة القسم)، وبمواجهتها إعترفت بقيامها ببث المقطع "على خلاف الحقيقة" بهدف زيادة نسب المشاهدة ونفت تعرضها لثمة تعدى أو سرقة.
و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
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