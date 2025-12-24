الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد مراجعة صندوق النقد، هل نشهد زيادة في أسعار الكهرباء والوقود؟ مدبولي يرد

هل نشهد زيادة في
هل نشهد زيادة في أسعار الكهرباء والوقود؟ مدبولي يرد
18 حجم الخط
ads

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المستهدفات التي تم التوافق عليها مع صندوق النقد الدولي ضمن المراجعتين الخامسة والسادسة لا تمس المواطنين بأي شكل مباشر.

وأكد مدبولي أن هذه المستهدفات تركز على إجراءات إصلاحية تتعلق بتحسين أداء وزارة المالية، وتعزيز كفاءة السياسات المالية، وتهيئة مناخ الاستثمار، وتحقيق عدد من الأهداف الفنية والهيكلية التي لا ترتبط بحياة المواطن اليومية.

وشدد رئيس الوزراء على أنه لا توجد أي أعباء اقتصادية جديدة ستُفرض على المواطنين نتيجة هذه المراجعات، مؤكدًا أن الاتفاق لا يتضمن أي زيادات جديدة في أسعار المواد البترولية أو الكهرباء، ولا يرتبط بأي إجراءات تمس مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح أن الحكومة حريصة على الفصل بين الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لتعزيز الاقتصاد الكلي، وبين حماية المواطنين من أي تداعيات مباشرة، لافتًا إلى أن الدولة مستمرة في تبني سياسات تراعي البعد الاجتماعي جنبًا إلى جنب مع الإصلاح الاقتصادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صندوق النقد أسعار الكهرباء أسعار الوقود مدبولى رئيس الوزراء زيادة اسعار الوقود زيادة اسعار الكهرباء

مواد متعلقة

مدبولي: لا أعباء جديدة على المواطن في المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي

مدبولي: الاقتصاد الوطني حقق نموًا ملحوظًا بمشاركة القطاع الخاص

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا 2025، بوركينا فاسو تفشل في فك شفرات غينيا الاستوائية بالشوط الأول

3 أهداف في 13 دقيقة، بوركينا فاسو يحقق ريمونتادا مثيرة أمام غينيا الاستوائية

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "عبد المجيد اللبان" أول عميد لأصول الدين وأول أزهري يفوز بعضوية مجلس النواب

التشكيل الرسمي لمباراة الجزائر والسودان في كأس أمم أفريقيا 2025

زيادة عدد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان بعد حملة «أنت أقوى»

كأس أمم إفريقيا 2025، القناة الناقلة للديربي العربي بين الجزائر والسودان

بعد مراجعة صندوق النقد، هل نشهد زيادة في أسعار الكهرباء والوقود؟ مدبولي يرد

مدبولي: صندوق النقد يُعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

خدمات

المزيد

محظورات على صاحب العمل وفقا للقانون الجديد، تعرف عليها

الاستثمار الآمن، ارتفاع مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 24-12-2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

أبرزها الإسراء والمعراج وغزوة تبوك، أحداث إسلامية وقعت في شهر رجب

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "عبد المجيد اللبان" أول عميد لأصول الدين وأول أزهري يفوز بعضوية مجلس النواب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads