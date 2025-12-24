بعد مراجعة صندوق النقد، هل نشهد زيادة في أسعار الكهرباء والوقود؟ مدبولي يرد

18 حجم الخط

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المستهدفات التي تم التوافق عليها مع صندوق النقد الدولي ضمن المراجعتين الخامسة والسادسة لا تمس المواطنين بأي شكل مباشر.

وأكد مدبولي أن هذه المستهدفات تركز على إجراءات إصلاحية تتعلق بتحسين أداء وزارة المالية، وتعزيز كفاءة السياسات المالية، وتهيئة مناخ الاستثمار، وتحقيق عدد من الأهداف الفنية والهيكلية التي لا ترتبط بحياة المواطن اليومية.

وشدد رئيس الوزراء على أنه لا توجد أي أعباء اقتصادية جديدة ستُفرض على المواطنين نتيجة هذه المراجعات، مؤكدًا أن الاتفاق لا يتضمن أي زيادات جديدة في أسعار المواد البترولية أو الكهرباء، ولا يرتبط بأي إجراءات تمس مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح أن الحكومة حريصة على الفصل بين الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لتعزيز الاقتصاد الكلي، وبين حماية المواطنين من أي تداعيات مباشرة، لافتًا إلى أن الدولة مستمرة في تبني سياسات تراعي البعد الاجتماعي جنبًا إلى جنب مع الإصلاح الاقتصادي.

