ضبط 4 أشخاص بالمنيا للنصب على المواطنين عن طريق بيع عملات أجنبية "مقلدة"

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط 4 أشخاص بالمنيا لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين عن طريق بيع عملات أجنبية "مقلدة".

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا قيام (4 أشخاص، "لـ3 منهم معلومات جنائية") بالنصب والإحتيال على المواطنين عن طريق ترويج عملات أجنبية "مقلدة" بقصد تحقيق أرباح مالية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (عملات أجنبية "مقلدة" - الأدوات المستخدمة "جهاز لاب توب – طابعة ألوان –أوراق تصوير بيضاء – سلاح أبيض") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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