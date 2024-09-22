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حوادث

النيابة الإدارية تفتح تحقيقا فى واقعة سوء معاملة أطفال بدور رعاية أيتام بسوهاج

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

فتحت النيابة الإدارية، تحقيقًا موسعًا فى واقعة سوء معاملة أطفال بإحدى دور رعاية الأيتام بمحافظة سوهاج.

وكشفت المعاينة، عن رصد بعض المخالفات، وتقوم النيابة باستكمال التحقيقات وتحديد المسئولين عنها وفقًا للقانون.

ورصدت النيابة الإدارية، انتشار خبر على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع يتضمن صورا بها ما قد يثير شبهة إساءة معاملة لعدد من الأطفال المقيمين بإحدى مؤسسات دور رعاية الأيتام بمحافظة سوهاج.

 

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وكلف المستشار شعبان عبد الغني، القائم بأعمال مدير النيابة، بتكليف فريق من أعضاء النيابة الإدارية بسوهاج - القسم الرابع، ضم كلا من: المستشارة إسراء محمد ثابت – الوكيل العام، عصام أبو كريشة – رئيس النيابة، وأسماء حسن عبد الكريم وكيل النيابة، بالانتقال لمقر المؤسسة، وبصحبتهم مدير إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، ومدير إدارة الشئون الاجتماعية بسوهاج.

وقام فريق النيابة بالمرور على كافة أقسام المؤسسة وإجراء المعاينة على الطبيعة، ولقاء الأطفال المقيمين بها والاستماع لهم، وسماع أقوال عدد من مشرفيها، وفحص كافة المستندات والدفاتر الخاصة بالمؤسسة. 

وبناءً عليه قررت النيابة ت تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج -وعلى وجه عاجل- بإعداد تقرير شامل ومفصل عن فحص كافة أعمال المؤسسة، وأعمال المتابعة التي أجريت لها وتحديد المخالفات والمسئولين عنها.

وتكليف مديرية الشئون الصحية بسوهاج بسرعة تشكيل فريق طبي لتوقيع الكشف الطبي على الأطفال، والوقوف على حالتهم الصحية، وإعداد تقرير مفصل عن إجراءات تقديم الرعاية الطبية لأطفال المؤسسة في ضوء أحكام قانون الطفل والتعليمات المنظمة، وبيان مدى وجود مخالفات بشأنها من عدمه والمسئولين عنها.

 

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