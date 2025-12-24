مدبولي: صندوق النقد يُعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

18 حجم الخط

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن صندوق النقد الدولي أعلن رسميًا إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس ثقة المؤسسات الدولية في مسار الاقتصاد الوطني.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، أن صندوق النقد أشاد بعدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي حققتها مصر خلال الفترة الماضية، رغم التحديات الإقليمية والدولية المتلاحقة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري يقف على أعتاب مرحلة جديدة، تستهدف تعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتهيئة مناخ أكثر تنافسية للأعمال، بما يدعم النمو المستدام.

وأشار إلى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لزيادة إسهام القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو وخلق فرص العمل، مؤكدًا استمرار الدولة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار.

وأكد مدبولي أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في الشراكة مع القطاع الخاص، وتطبيق سياسات اقتصادية أكثر مرونة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويُسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى للاقتصاد المصري.

