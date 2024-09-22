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حوادث

القبض على 4 تجار مخدرات بتهمة غسل 70 مليون جنيه بالجيزة

غسل الأموال
غسل الأموال

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على 4 أشخاص بالجيزة لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات.

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واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية"– مقيمين بمحافظة الجيزة؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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