سقوط ديلر مدينة نصر بحوزته كوكايين بـ 10 ملايين جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة وبحوزته كمية من مخدر الكوكايين تقدر قيمتها المالية بـ 10 ملايين جنيه.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية) بالإتجار فى مخدر الكوكايين متخذًا من دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الكوكايين – ميزان حساس – سيارتين ملاكى)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (10مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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