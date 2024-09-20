إصابة 4 أشخاص في حريق مخزن لـ "الكرتون" بالهرم
أصيب 4 أشخاص بينهم سيدة في حريق مخزن للكرتون بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
البداية، تلقت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة باندلاع حريق داخل مخزن كرتون بمنطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة ووجود مصابين.
على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، كما دفعت الأجهزة الأمنية بسيارات الإسعاف لنقل المصابين.
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