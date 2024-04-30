أخبار مصر: جدل بين سعد الدين الهلالي وزاهي حواس بسبب فرعون موسى، أمطار رعدية، حقيقة مفاوضات الرائد السعودي مع شيكابالا
أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو " على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
أمطار رعدية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في مصر
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية اليوم الثلاثاء على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق اليوم والزراعية والقريبة من المسطحات المائية اليوم الثلاثاء.
محمد فاروق: قرار مهم في الأهلي قبل لقاء الترجي وتفعيل عقد كولر بهذا الموعد
أكد الإعلامي محمد فاروق أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أصدر قرارًا مهما قبل مباراة المارد الأحمر مع الترجي التونسي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
فرنسا تعزز الإجراءات الأمنية أمام أماكن العبادة المسيحية
طلب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أمس الإثنين تعزيز الإجراءات الأمنية قرب الكنائس خلال الاحتفالات بعيدي الصعود (9 مايو) والعنصرة (19 مايو)، مشيرا إلى «المستوى العالي جدا للتهديد الإرهابي».
مقتل وإصابة 11 ضابطا في إطلاق نار بمدينة شارلوت الأمريكية (فيديو)
قتل ثلاثة من عناصر إنفاذ القانون الأمريكية وأصيب خمسة آخرون إثر إطلاق نار وقع أمس الأثنين أثناء قيامهم بتنفيذ مذكرة توقيف بضواحي مدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا الأمريكية.
سعد الدين الهلالي يرد على زاهي حواس بشأن فرعون موسى (فيديو)
رد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على تصريحات الدكتور زاهي حواس عالم المصريات والآثار، بشأن عدم وجود دليل علمي على تواجد سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم وسيدنا يوسف في مصر.
جوجل تعلن عن نموذج ذكاء اصطناعي جديد يحول الصور والأصوات إلى فيديوهات
أعلنت شركة جوجل عن نموذج ذكاء اصطناعي لتحويل الصور والأصوات إلى فيديوهات عالية الجودة وتم تدريب النموذج على 2200 ساعة من الفيديوهات.
إسرائيل تقرر خفض عدد المطلوب الإفراج عنهم لدى حماس
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تفاصيل جديدة تتعلق بالمفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة "حماس" في القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة.
حقيقة مفاوضات الرائد السعودي مع شيكابالا
كشف الإعلامي محمد فاروق عن حقيقة تلقي محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك عرضًا من الرائد السعودي للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية القادمة.
جامعة أمريكية تعلن فصل الطلاب المشاركين في الاحتجاج الداعم لفلسطين
ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أمس الإثنين، أن إدارة جامعة كولومبيا في نيويورك بدأت بفصل الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.
كواليس تصرف أفشة مع كولر عقب مباراة مازيمبي وحقيقة توقيع عقوبة ضده
أكد أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دخل غرفة الملابس عقب نهاية مباراة مازيمبي الكونغولي، بدوري أبطال أفريقيا وتحدث مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني، وواجهه بعد عدم المشاركة.
لتلوثها ببكتيريا برازية، إتلاف مليوني عبوة مياه معدنية في فرنسا
أعلنت وكالة الصحة العامة الفرنسية إتلاف شركة "بيرييه" للمياه المعدنية مليوني زجاجة من منتجاتها الغازية الشهيرة، بموجب أوامر حكومية للاشتباه بكونها ملوثة بـ بكتيريا برازية.
أستاذ مناخ يكشف أسباب الأعاصير في اليمن والسعودية والإمارات
قال الدكتور علي قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق: إن ما يحدث من ظواهر مناخية سواء أعاصير وأمطار ٧٠٪ منها ظواهر طبيعية و٣٠ ٪ تغيرات مناخية.
عقب التوقيت الصيفي، حل مشكلة اختفاء توقيتات البوستات بتطبيق فيسبوك
يواجه بعض مستخدمي منصة وتطبيق وموقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك” بعد التوقيت الصيفي مشكلة اختفاء توقيتات البوستات بتطبيق فيسبوك أثناء تصفحهم على التطبيق بالهاتف أو بالمنصة عبر أجهزة الحاسب الآلي ويرجع ذلك السبب في المقام الأول إلى وجود بعض الاختلاف في فروق التوقيت التي تجعل المستخدم في حاجة إلى ضبط التوقيت ليتناسب مع المكان الذي يتواجد فيه في الوقت الحال
الحوثيون: استهدفنا مدمرتين حربيتين أمريكيتين وسفينة في البحر الأحمر
أعلنت جماعة الحوثيين منذ قليل، استهداف مدمرتين حربيتين أمريكيتين وسفينة في البحر الأحمر، مؤكدة تحقيق "أهدافَها بنجاح".
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان له: "نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليات عسكرية ضد السفن الحربية المعادية في البحرِ الأحمر منها استهداف مدمرتين حربيتين أمريكيتين وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العمليات العسكرية أهدافها بنجاح".
تعرض مطعم الشيف التركي نصرت لهجوم مسلح في إسطنبول
عاد الشيف التركي نصرت جوكتشه ليكون حديث الناس على السوشيال ميديا، فبعد الدعاوى القضائية ضدّه بتهمة الإساءة إلى الموظفين وإهانتهم، وما تبعها من ضجة بسبب أسعار الأطباق التي يقدمها الغالية، تعرض أخيرًا مطعم الشيف الشهير في مدينة إسطنبول لهجوم مسلح، ما أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل.
أشرف نصار يكشف حقيقة طرد أبو جبل عند التفاوض معه والأهلي لم يتراجع عن ضمه
أكد أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن ناديه هو الوحيد الذي فتح مفاوضات مع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، بعد فشل انتقاله إلى نادي النصر السعودي، عند ضمه.
انخفاضات جديدة في أسعار الذرة وأعلاف الصويا بالأسواق
شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، وتشمل الذرة الصفراء والبيضاء وأعلاف الصويا وعلف الدواجن، بالتزامن مع إعلان الحكومة توالي الإفراجات الجمركية عن الأعلاف.
محاكمة ممثل فرنسي شهير بتهمة التحرش خلال تصوير فيلم
أعلن ممثلو الادعاء الفرنسي أمس الإثنين أن الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو سيواجه محاكمة جنائية في أكتوبر المقبل، بشأن اعتداءات جنسية مزعومة في عام 2021 لامرأتين أثناء تصوير فيلم.
إحسان الترك: وفاء عامر هتشغلني معاها في عمل جديد وأشرف زكي دائم السؤال عني
تصدر الفنان إحسان الترك خلال الساعات القليلة الماضية مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد شكوته من قلة مشاركته في الأعمال الفنية.
وكشف إحسان الترك في تصريح خاص لـ "فيتو" أن "الفنانة وفاء عامر تواصلت معه وأخبرته بمشاركته معها في عملها الفني القادم، دون أن تكشف له تفاصيل، مشير إلى أن الفنان أشرف زكي دائم السؤال عنه من وقت لآخر بصفة مستمرة.
أشرف زكي في جامعة المنصورة: لما بسمع أغنية تسلم الأيادي بشعر بالاطمئنان
شهدت جامعة المنصورة تكريم نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي خلال ندوة الصالون الثقافي "الفن وأثره في الهوية الوطنية".
واستضاف الصالون الثّقافي بجامعة المنصورة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، خلال ندوة بعنوان "الفن وأثره في الهوية الوطنية"، وذلك بنادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
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