أخبار مصر: جدل بين سعد الدين الهلالي وزاهي حواس بسبب فرعون موسى، أمطار رعدية، حقيقة مفاوضات الرائد السعودي مع شيكابالا

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو " على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية اليوم الثلاثاء على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق اليوم والزراعية والقريبة من المسطحات المائية اليوم الثلاثاء.

Advertisements

أكد الإعلامي محمد فاروق أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أصدر قرارًا مهما قبل مباراة المارد الأحمر مع الترجي التونسي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

طلب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أمس الإثنين تعزيز الإجراءات الأمنية قرب الكنائس خلال الاحتفالات بعيدي الصعود (9 مايو) والعنصرة (19 مايو)، مشيرا إلى «المستوى العالي جدا للتهديد الإرهابي».

قتل ثلاثة من عناصر إنفاذ القانون الأمريكية وأصيب خمسة آخرون إثر إطلاق نار وقع أمس الأثنين أثناء قيامهم بتنفيذ مذكرة توقيف بضواحي مدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا الأمريكية.

رد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على تصريحات الدكتور زاهي حواس عالم المصريات والآثار، بشأن عدم وجود دليل علمي على تواجد سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم وسيدنا يوسف في مصر.

أعلنت شركة جوجل عن نموذج ذكاء اصطناعي لتحويل الصور والأصوات إلى فيديوهات عالية الجودة وتم تدريب النموذج على 2200 ساعة من الفيديوهات.

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تفاصيل جديدة تتعلق بالمفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة "حماس" في القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة.

كشف الإعلامي محمد فاروق عن حقيقة تلقي محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك عرضًا من الرائد السعودي للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أمس الإثنين، أن إدارة جامعة كولومبيا في نيويورك بدأت بفصل الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.

أكد أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دخل غرفة الملابس عقب نهاية مباراة مازيمبي الكونغولي، بدوري أبطال أفريقيا وتحدث مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني، وواجهه بعد عدم المشاركة.

أعلنت وكالة الصحة العامة الفرنسية إتلاف شركة "بيرييه" للمياه المعدنية مليوني زجاجة من منتجاتها الغازية الشهيرة، بموجب أوامر حكومية للاشتباه بكونها ملوثة بـ بكتيريا برازية.

قال الدكتور علي قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق: إن ما يحدث من ظواهر مناخية سواء أعاصير وأمطار ٧٠٪ منها ظواهر طبيعية و٣٠ ٪ تغيرات مناخية.

يواجه بعض مستخدمي منصة وتطبيق وموقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك” بعد التوقيت الصيفي مشكلة اختفاء توقيتات البوستات بتطبيق فيسبوك أثناء تصفحهم على التطبيق بالهاتف أو بالمنصة عبر أجهزة الحاسب الآلي ويرجع ذلك السبب في المقام الأول إلى وجود بعض الاختلاف في فروق التوقيت التي تجعل المستخدم في حاجة إلى ضبط التوقيت ليتناسب مع المكان الذي يتواجد فيه في الوقت الحال

أعلنت جماعة الحوثيين منذ قليل، استهداف مدمرتين حربيتين أمريكيتين وسفينة في البحر الأحمر، مؤكدة تحقيق "أهدافَها بنجاح".

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان له: "نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليات عسكرية ضد السفن الحربية المعادية في البحرِ الأحمر منها استهداف مدمرتين حربيتين أمريكيتين وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العمليات العسكرية أهدافها بنجاح".

عاد الشيف التركي نصرت جوكتشه ليكون حديث الناس على السوشيال ميديا، فبعد الدعاوى القضائية ضدّه بتهمة الإساءة إلى الموظفين وإهانتهم، وما تبعها من ضجة بسبب أسعار الأطباق التي يقدمها الغالية، تعرض أخيرًا مطعم الشيف الشهير في مدينة إسطنبول لهجوم مسلح، ما أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل.

أكد أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن ناديه هو الوحيد الذي فتح مفاوضات مع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، بعد فشل انتقاله إلى نادي النصر السعودي، عند ضمه.

شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، وتشمل الذرة الصفراء والبيضاء وأعلاف الصويا وعلف الدواجن، بالتزامن مع إعلان الحكومة توالي الإفراجات الجمركية عن الأعلاف.

أعلن ممثلو الادعاء الفرنسي أمس الإثنين أن الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو سيواجه محاكمة جنائية في أكتوبر المقبل، بشأن اعتداءات جنسية مزعومة في عام 2021 لامرأتين أثناء تصوير فيلم.

تصدر الفنان إحسان الترك خلال الساعات القليلة الماضية مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد شكوته من قلة مشاركته في الأعمال الفنية.

وكشف إحسان الترك في تصريح خاص لـ "فيتو" أن "الفنانة وفاء عامر تواصلت معه وأخبرته بمشاركته معها في عملها الفني القادم، دون أن تكشف له تفاصيل، مشير إلى أن الفنان أشرف زكي دائم السؤال عنه من وقت لآخر بصفة مستمرة.

شهدت جامعة المنصورة تكريم نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي خلال ندوة الصالون الثقافي "الفن وأثره في الهوية الوطنية".

واستضاف الصالون الثّقافي بجامعة المنصورة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، خلال ندوة بعنوان "الفن وأثره في الهوية الوطنية"، وذلك بنادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.