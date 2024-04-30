الثلاثاء 30 أبريل 2024
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اقتصاد

انخفاضات جديدة في أسعار الذرة وأعلاف الصويا بالأسواق

سعر الذرة وأعلاف
سعر الذرة وأعلاف الصويا في الأسواق، فيتو

 أسعار الذرة وأعلاف الصويا في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، وتشمل الذرة الصفراء والبيضاء وأعلاف الصويا وعلف الدواجن، بالتزامن مع إعلان الحكومة توالي الإفراجات الجمركية عن الأعلاف.

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق 

وتنشر «فيتو» أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، سعر أعلاف الدواجن، سعر الجلوتين، سعر الجلوتوفيد، في السطور التالية:

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أسعار الذرة وأعلاف الصويا في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الذرة الصفراء والبيضاء في السوق المحلي وفقًا للبوابة الحكومية

البداية مع أسعار الذرة الصفراء والبيضاء في السوق المحلي وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

انخفاض أسعار شيكارة الذرة الصفراء في الأسواق

البداية مع سعر شيكارة الذرة الصفراء في الأسواق وذلك وفقًا للبوابة الحكومية، التي سجلت انخفاضًا قدره 32.4 جنيه مقارنة بسعرها السابق، بلغ متوسط سعر الذرة الصفراء نحو 824.5 جنيه للشيكارة، إذ تتراوح أسعار الذرة الصفراء ما بين 250 جنيها و1500 جنيه للشيكارة حسب الوزن.

أسعار الذرة وأعلاف الصويا في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الذرة البيضاء في الأسواق

كما انخفض أسعار الذرة البيضاء بنحو 442.5 جنيه في الطن بالأسواق وفقًا للبوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 15445 جنيهًا، لتتراوح أسعار الذرة البيضاء ما بين 6 ألف جنيه و20 ألف جنيه للطن حسب الجودة والنوع.

انخفاض أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

وفيما يخص أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 12200 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، ذرة برازيلي نحو 12200 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق.

سعر الذرة وأعلاف الصويا في الأسواق، فيتو

200 جنيه انخفاضًا في سعر الذرة المستوردة

وسجل ذرة أوكراني سعر 11 ألف جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 12800 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق.

انخفاض أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

فيما سجلت أسعار أعلاف الصويا تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ بلغ سعر علف صويا 46% نحو 26 ألف جنيه للطن، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق.

سعر الأعلاف والحبوب في الأسواق، فيتو

500 جنيه انخفاضًا في سعر أعلاف الصويا 

كما بلغ سعر كسب صويا مستورد نحو 26 ألف جنيه للطن، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق، وبلغ سعر صويا 44% نحو 25 ألف جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

وعن متوسط أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق، بلغ متوسط سعر علف بادي 23% نحو 23 ألف جنيه للطن، علف الناهي 19% متوسط سعر قدره 22600 جنيه للطن، وبلغ متوسط سعر  العلف النامي 21 % نحو 22800 جنيه للطن، متوسط سعر علف بادي نامي نحو 22 ألف جنيه للطن.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق، فيتو

متوسط سعر العلف البياض في الأسواق

أما متوسط أسعار العلف البياض في الأسواق، بلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 18400 جنيه للطن، متوسط سعر علف 17 % نحو 18200 جنيه للطن،  متوسط سعر بياض 16 % نحو 18 ألف جنيه للطن، متوسط سعر بياض 14% نحو 17 ألف جنيه للطن.

أسعار الجلوتين والردة في الأسواق

وعن سعر الردة والجلوتين المحلي في الأسواق، بلغ سعر جلوتين محلي نحو 43500 جنيه للطن، وبلغ سعر الردة نحو 11800 جنيه للطن.

سعر أعلاف الدواجن في الأسواق، فيتو

أسعار الجلوتوفيد وكسب العباد في الأسواق

وبلغ سعر جلوتوفيد محلي نحو 11300 جنيه للطن، فيما سجل سعر كسب عباد 36% نحو 17 ألف جنيه للطن.

أسعار الذرة في البورصات العالمية

وعن أسعار الذرة في البورصات العالمية، يبلغ متوسط سعر الذرة البرازيلي نحو 218.7 دولار للطن، ويبلغ متوسط سعر طن الذرة الفرنسي نحو 217.05 دولار.

أسعار فول الصويا في البورصات العالمية

أما أسعار فول الصويا في البورصات العالمية، بلغ متوسط سعر فول الصويا أمريكي نحو 448 دولارًا للطن، بلغ متوسط سعر طن فول الصويا أرجنتيني نحو 290.8 دولارًا.

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