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خارج الحدود

مقتل وإصابة 11 ضابطا في إطلاق نار بمدينة شارلوت الأمريكية (فيديو)

مكان الحادث، فيتو
مكان الحادث، فيتو

قتل ثلاثة من عناصر إنفاذ القانون الأمريكية وأصيب خمسة آخرون إثر إطلاق نار وقع أمس الأثنين أثناء قيامهم بتنفيذ مذكرة توقيف بضواحي مدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا الأمريكية.

وكان ضباط الشرطة قد حاولوا القبض على رجل له سجل جنائي في مدينة شارلوت لتنفيذ مذكرة توقيف بتهمة حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني، حسبما قال قائد الشرطة المسئول جوني جينينجز، في مؤتمر صحفي.

وعندما وصلوا إلى منزل الرجل المطلوب، فتح رجل في الفناء الأمامي النار.


طلقات من المنزل


وقال جينينجز إن ضباط الشرطة أطلقوا النار وقتلوه، ومع ذلك، أُطلق المزيد من الطلقات من المنزل، وتمكنت الشرطة أخيرًا من تأمين المبنى واعتقال شخصين في المنزل، وتجري الشرطة استجوابهم.

وأشار جينينجز إلى أن 8 من ضباط الشرطة أصيبوا بالرصاص خلال العملية، وتوفي 3 متأثرين بجراحهم وأحدهم في حالة حرجة.


تداول الأسلحة النارية


يشار إلى أن الأسلحة النارية متاحة بسهولة، وجري تداولها بشكل جماعي في الولايات المتحدة، وأسقطت الهجمات العديد من الضحايا، كما يحدث في المدارس ومحلات السوبر ماركت والنوادي الليلية أو المناسبات العامة الكبيرة على سبيل المثال.


لكن النزاعات الخاصة وفحوصات الشرطة والنزاعات بين المجرمين والعصابات تنتهي أيضًا بشكل مميت في كثير من الأحيان أكثر من الدول الأخرى لأن الكثير من الأشخاص في الولايات المتحدة يحملون أسلحة.

 

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