فرنسا تعزز الإجراءات الأمنية أمام أماكن العبادة المسيحية
فرنسا ، طلب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أمس الإثنين تعزيز الإجراءات الأمنية قرب الكنائس خلال الاحتفالات بعيدي الصعود (9 مايو) والعنصرة (19 مايو)، مشيرا إلى «المستوى العالي جدا للتهديد الإرهابي».
وقال الوزير، في برقية اطلعت عليها وكالة فرانس برس، إن "استمرار التوترات القوية على المستوى الدولي"، خصوصا الحرب في غزة بين حماس وإسرائيل، يتطلب "الحفاظ على يقظة كبيرة" أمام أماكن العبادة المسيحية.
وأضاف دارمانان أنه سيتعين تأمين أكثر المواقع حساسية من خلال وجود أمني "ثابت في أوقات وصول المصلين ومغادرتهم" بدعم من الجنود.
ورفعت فرنسا مستوى التحذير في إطار خطة الحماية الأمنية إلى أعلى مستوى، بعد اعتداء في صالة للحفلات في موسكو أسفر عن 144 قتيلا وتبناه تنظيم داعش الإرهابي.
وفي مارس الماضي، قال رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال إن بلاده رفعت مستوى التأهب الأمني بعد رصد تهديدات، عقب اجتماع مجلس الدفاع في قصر الإليزيه، وقتها.
وأوضح أن هذا القرار جاء نظرا لإعلان تنظيم داعش مسئوليته عن هجوم روسيا، وفي ظل التهديدات التي تلقي بظلالها على فرنسا، ولهذا اتخذ القرار برفع التأهب الأمني إلى أعلى مستوى، بعد خفضه إلى المستوى الثاني في مطلع العام الجاري.
وتخشى كثير من الدول الأوروبية نشاط تنظيم داعش، الذي تشير تقارير عدة إلى أنه بدأ يتعافى، لا سيما عبر فروعه بعد السقوط في سوريا والعراق.
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