أستاذ مناخ يكشف أسباب الأعاصير في اليمن والسعودية والإمارات

التغيرات المناخية، قال الدكتور علي قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق: إن ما يحدث من ظواهر مناخية سواء أعاصير وأمطار ٧٠٪ منها ظواهر طبيعية و٣٠ ٪ تغيرات مناخية.

الظواهر المناخية

ولفت خلال تصريحات ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة “إي تي سي” إلى أن تلك الظواهر المناخية كانت تحدث قديما إلا أن التكنولوجيا وتطور وسائل الاتصال ساهم في نشرها بشكل أوسع وأسرع.

منخفضات جوية عنيفة

وأضاف: الأعاصير تضرب الدول التي تطل على البحار والمحيطات الكبيرة، لكن ما حدث في اليمن والسعودية والإمارات منخفضات جوية عنيفة تحدث في البحر الأحمر وطبيعة سلاسل جبلية مع مسطح مائي فالطاقة الشمسية مخزنة في البحر لكن مع تجمع الظروف الجوية يحدث ما حدث في اليمن والسعودية.

Advertisements

التغيرات المناخية

وأضاف أن الظواهر الجوية تحدث دائما خلال الفصول الانتقالية كالربيع، ولفت إلى التغيرات المناخية تعجل الظواهر الجوية أكثر عنفا وتطرفا وتكرارا.

في وقت سابق، قال الدكتور شاكر أبو المعاطي أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، إن التغيرات المناخية والارتفاع الكبير في درجات الحرارة له أضرار على الزراعات وانتشار الأمراض والحشرات ونحذر المزارعين من عدم رش المبيدات والأسمدة حتى لا يحدث احتراق للأوراق وأزهار النباتات.

خطورة التغيرات المناخية



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": المرحلة الحالية في التغيرات المناخية خطرة للغاية على المحاصيل والنباتات ونحاول تخفيف حدة التأثيرات الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة من خلال عدم رش المبيدات والأسمدة وزيادة جرعات الري.



حماية المحاصيل الزراعية



وتابع: نكثف مجهودنا مع المزارعين الأيام الحالية لعدم تضرر المحاصيل والنباتات بشكل كبير في ظل الارتفاعات غير الطبيعية لدرجات الحرارة.

