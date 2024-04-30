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ثقافة وفنون

إحسان الترك: وفاء عامر هتشغلني معاها في عمل جديد وأشرف زكي دائم السؤال عني

إحسان الترك، فيتو
إحسان الترك، فيتو

تصدر الفنان إحسان الترك خلال الساعات القليلة الماضية مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد شكوته من قلة مشاركته في الأعمال الفنية.

شكوى إحسان الترك من قلة الأعمال 

وكشف إحسان الترك في تصريح خاص لـ "فيتو" أن "الفنانة وفاء عامر تواصلت معه وأخبرته بمشاركته معها في عملها الفني القادم، دون أن تكشف له تفاصيل، مشير إلى أن الفنان أشرف زكي دائم السؤال عنه من وقت لآخر بصفة مستمرة.

ومن ناحية أخرى، كان الفنان إحسان الترك ، قد تعرض لمشكلة خاصة وذلك بعد واقعة قفز مالك عقار الذي يقطن فيه من الشرفة بسبب خلاف على الإيجار.

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إحسان الترك يكشف تفاصيل قفز مالك عقار من منزله 

نشبت حينها بين إحسان الترك ومالك عقار، وانتهى الأمر بقفز الأخير من شرفة شقته في منطقة الطوابق بفيصل.

وقال إحسان الترك في تصريح سابق لـ فيتو: "الموضوع خلص لإني مغلطتش ولا أجرمت والناس أثبتت أن هو اللي رمه نفسه وهو كان عايز يطلع ويروح علي الشقة التانية اللي جنبنا ومسك في الشباك ووقع".

وكشفت زوجة الفنان إحسان الترك عن سبب المشاجرة التي نشبت بين زوجها ومالك العقار الذي قفز من شقتهم بمنطقة الطوابق.

أزمات الفنان إحسان الترك

وقالت زوجة إحسان الترك في تصريح خاص لـ فيتو:" تم إخلاء سبيلنا لأن جيراننا والناس شهدوا  أن مالك العقار هو اللي رمي نفسه من البلكونة، لأنه كان خايف من الشرطة والباب كان مقفول بالمفتاح"

 

وأضافت:" صاحب العقار خاف لأنه واخد 6 شقق في العمارة وضع يد، والعقار نفسه مش مرخص، وكمان الكهربا مسروقة دا غير أني مسجله له وهو بيتطاول علي إحسان  بالسب  والقذف، علشان كده كان خايف ورمي نفسه من البلكونه قبل ما الشرطة تيجي" 

و تابعت:" الموضوع بقاله 4 شهور شغال، ونقيب السينمائيين أشرف زكي ومنير مكرم مسبوناش لخطة.

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