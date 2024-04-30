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عقب التوقيت الصيفي، حل مشكلة اختفاء توقيتات البوستات بتطبيق فيسبوك

فيسبوك، فيتو
فيسبوك، فيتو

التوقيت الصيفي، يواجه بعض مستخدمي منصة وتطبيق وموقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك” بعد التوقيت الصيفي مشكلة اختفاء توقيتات البوستات بتطبيق فيسبوك أثناء تصفحهم على التطبيق بالهاتف أو بالمنصة عبر أجهزة الحاسب الآلي ويرجع ذلك السبب في المقام الأول إلى وجود بعض الاختلاف في فروق التوقيت التي تجعل المستخدم في حاجة إلى ضبط التوقيت ليتناسب مع المكان الذي يتواجد فيه في الوقت الحالي، وخلال السطور التالية نستعرض طريقة التغلب على اختفاء توقيتات البوستات من خلال تغيير التوقيت على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

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 ضبط توقيتات فيسبوك

- قامت “فيس بوك” بضبط التوقيت الخاص بتدوين الأحداث عليه وفقًا للتوقيت الخاص بالهاتف نفسه، حيث يقوم المستخدم بضبط التوقيت على هاتفه الخاص ومن ثم ستظهر التعديلات التي قام بها على صفحته الشخصية ورغم أن فيسبوك يتبع التوقيت العالمي، ولكن هناك بعض التعديلات التي تنتج عن فروق التوقيت بين دول العالم. 

- من أجل التغلب على تلك المشكلة يتم ضبط التوقيت على الهاتف تغيير توقيت الفيس بوك عليه من خلال قيام  المستخدم بالدخول إلى الإعدادات الخاصة بهاتفه المحمول وعقب يتم اختيار إعدادات الوقت والتاريخ، سيظهر بعدها ضبط التاريخ فيقوم المستخدم باختيار تاريخ اليوم والشهر والسنة، وسيظهر ضبط الوقت فيقوم المستخدم بضبط الساعة والدقيقة، ويضغط على رمز الموافقة ليتم التأكيد على التغييرات الجديدة.

- كما يمكن  الدخول إلى الإعدادات، واختيار ضبط الوقت والتاريخ، واختيار زر تلقائي  ليقوم الهاتف بتغيير الوقت والتاريخ وفقًا للدولة التي يتم تشغيل الهاتف بها.


صفحة الحساب الشخصي

كما يتم  تغيير توقيت البوستات على فيسبوك عبر الدخول إلى صفحة الحساب الشخصي الخاصة  وليست الصفحة الرئيسية، والضغط على  الثلاث نقاط التي تظهر أعلى يمين كل بوست أو منشور تم نشره وبالضغط على الثلاث نقاط هذه ستظهر قائمة، يقوم الشخص باختيار الاختيار الثالث وهو ضبط الوقت أو تغيير الوقت.

- سيقوم الفيس بوك بإظهار مربع حواري يحتوي على الشهر واليوم والسنة الذي يرغب الشخص في تعديل التاريخ إليهم  ويتم تغيير التوقيت حسب الرغبة، ثم الضغط على زر الحفظ.

ويعتبر فيسبوك هو موقع ويب، ويعتبر أشهر وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن تعريفه بأنه شبكة اجتماعية كبيرة، وتديره شركة «ميتا» شركة مساهمة. فالمستخدمون بإمكانهم الانضمام إلى الشبكات التي تنظمها المدينة أو جهة العمل أو المدرسة أو الإقليم، وذلك من أجل الاتصال بالآخرين والتفاعل معهم. 


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فيسبوك التواصل الاجتماعي التوقيت الصيفي فروق التوقيت البوستات

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