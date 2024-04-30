أمطار رعدية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في مصر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية اليوم الثلاثاء على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.



حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق اليوم والزراعية والقريبة من المسطحات المائية اليوم الثلاثاء.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا على كافة الأنحاء.



حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 23



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى:22