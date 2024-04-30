جوجل تعلن عن نموذج ذكاء اصطناعي جديد يحول الصور والأصوات إلى فيديوهات

أعلنت شركة جوجل عن نموذج ذكاء اصطناعي لتحويل الصور والأصوات إلى فيديوهات عالية الجودة وتم تدريب النموذج على 2200 ساعة من الفيديوهات.

وأشارت الشركة إلى أن تم اختبار النموذج باستخدام 120 ساعة وأظهرت النتائج تفوق النموذج على النماذج الأخرى في جودة الصورة والحفاظ على هوية الأفراد والاتساق الزمني.

دور الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم الالكترونية

وفي نفس السياق، أجرى باحثون من جامعة تشارلز داروين الأسترالية دراسة حول إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في مكافحة الجرائم الإلكترونية واستخدم الباحثون "شات جي بي تي" في مهام اختبار الاختراق بهدف تحديد نقاط الضعف في النظام.

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وذكر الباحثون أنه النظام الجديد ساعدهم على إجراء عمليات فحص تفصيلية للشبكة الإلكترونية لتحديد نقاط الضعف المحتملة وذكرت الدراسة أنه يمكن للمؤسسات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لحماية نفسها ضد التهديدات الإلكترونية.