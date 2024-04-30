الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الحوثيون: استهدفنا مدمرتين حربيتين أمريكيتين وسفينة في البحر الأحمر

البحر الأحمر، فيتو
البحر الأحمر، فيتو

أعلنت جماعة الحوثيين منذ قليل، استهداف مدمرتين حربيتين أمريكيتين وسفينة في البحر الأحمر، مؤكدة تحقيق "أهدافَها بنجاح".

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان له: "نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليات عسكرية ضد السفن الحربية المعادية في البحرِ الأحمر منها استهداف مدمرتين حربيتين أمريكيتين وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العمليات العسكرية أهدافها بنجاح".

وأضاف البيان: "فيما نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة عملية مشتركة استهدفت سفينة (CYCLADES)  في البحر الأحمر وكانت الإصابة دقيقة".

Advertisements

انتهاك قرار حظر مرورِ السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين

وأردف سريع: "استهداف السفينة جاء بعد انتهاكها قرار حظر مرورِ السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة وذلك بتوجهها إلى ميناء أم الرشراش في 21 أبريل الجاري بأسلوب الخداع والتمويه بادعاء توجهها إلى ميناء آخر، إلا أنها كانت تحت الرصد والمتابعة من قواتنا المسلحة، وتم توجيه التحذيرات إليها بعدم دخول موانئ فلسطين المحتلة فأصرت على انتهاك قرار المنع فأصبحت في قائمة السفن المستهدفة والممنوعة من الإبحار في منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية".

وأردف: "وبعدد من الطائرات المسيرة استهدف سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى سفينة "MSC ORION" الإسرائيليةَ في المحيطِ الهندي".

أكد سريع أن "القوات المسلحة اليمنية وبعون الله ثم بدعم وتأييد شعبنا اليمني العظيم وكافة أحرار الأمة مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم ودفاعا عن اليمن العزيز، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا برفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جماعة الحوثيين البحر الأحمر القوات المسلحة اليمنية السفن الحربية مدمرتين حربيتين أمريكيتين

مواد متعلقة

الحوثي يعلن استهداف إسرائيل بصواريخ باليستية

عبد الملك الحوثي يتعهد بتوسيع العمليات العسكرية في البحر الأحمر

عبد الملك الحوثي: استهدفنا 100 سفينة في البحر الأحمر خلال الفترة الماضية

جماعة الحوثي تنفذ 5 عمليات في البحر الأحمر ضد سفن بريطانية وأمريكية وإسرائيلية

ads

الأكثر قراءة

سعد الدين الهلالي يرد على زاهي حواس بشأن فرعون موسى (فيديو)

عباس شراقي يزف بشرى سارة عن حصة مصر من مياه نهر النيل هذا العام

أزمة الصورة المسيئة، رئيس الزمالك يوبخ مصطفى شلبي بسبب طريقة احتفاله أمام دريمز الغاني

ماذا تفعل مصر حال حدوث اجتياح لرفح الفلسطينية؟ الحكومة تجيب

اتحاد منتجي الدواجن يكشف عن موعد الانخفاض الكبير في اسعار البيض (فيديو)

كيلو الأرز بكام اليوم الإثنين؟

إحسان الترك: وفاء عامر هتشغلني معاها في عمل جديد وأشرف زكي دائم السؤال عني

البابا تواضروس يصلي قداس عيد القيامة في كاتدرائية العباسية مساء السبت المقبل

منوعات

المزيد

دراسة جديدة تحدد موعد انقراض البشرية

باكستان خالية من شلل الأطفال، حلم بيل جيتس يبدأ من البنجاب

الفراشات تكشف سر تغيير المناخ، ما القصة؟

ياباني ينجو بنفسه من بين فكي دب بسبب فنون الكاراتيه

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات اليوم الإثنين

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 29-4-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الاثنين

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

المزيد
ads

انفوجراف

قدم 113 شخصية واشتهر بالفنان المتحرش.. محطات في مشوار النجم حمدي الوزير (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

أمين «البحوث الإسلامية»: القرآن الكريم طوق النجاة للأمة الإسلامية والإنسانية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads