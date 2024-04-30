حقيقة مفاوضات الرائد السعودي مع شيكابالا

كشف الإعلامي محمد فاروق عن حقيقة تلقي محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك عرضًا من الرائد السعودي للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "نادي الزمالك لم يتلقَ أي مفاوضات سواء رسمية أو شفوية من الجانب السعودي من أجل التعاقد مع شيكابالا".

وأشار إلى أن شيكابالا وقع على عقود تجديده للزمالك منذ مدة، واللاعب مستمر مع الأبيض لمدة موسمين قادمين بصورة طبيعية.

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وتأهل الزمالك إلى الدور النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على دريمز الغاني بثلاثية دون رد في الدور نصف النهائي للبطولة.

وعلي صعيد آخر أكد حسام المندوه، أمين صندوق الزمالك، أنه كان هناك شعور بأن بطولة الكونفدرالية تبتعد بعد التعادل مع دريمز بالذهاب في نصف النهائي.

وقال المندوه خلال حواره برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لاعبو الزمالك كانوا رجالا كعادتهم وقت الأزمات، المباراة كانت ممتلئة بجماهير دريمز ومع ذلك كان يمكننا إضافة أكثر من 3 أهداف".

وأكمل: "لاعبو الزمالك كانوا واثقين منذ السفر من القاهرة أننا سنفوز، وشيكابالا كان يؤكد على المكسب للاعبين".

وأضاف: "الأجواء كانت صعبة سواء الجو أو الجماهير أو الإصابات التي تعرض لها الفريق قبل المباراة مثل شيكابالا نداي".

وأشار: "لماذا يتم انتقاد شيكابالا باستمرار، ما يدور حول طلبه الخروج من المباراة لأنه لن يشارك غير صحيح، فهو تعرض للإصابة بالعضلة الأمامية".

وأتم: "سيكون هناك مكافأة بالحصول على 50% إضافية من قيمة مكافأة اللائحة صافية من الضرائب".

الزمالك يتأهل لنهائي الكونفدرالية

تأهل نادي الزمالك الكونفدرالية الأفريقية، بعد فوزه على دريمز الغاني، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد بابا يارا كوماسي، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الزمالك في مجموع مباراتي الذهاب والغياب بثلاثية نظيفة، بعد انتهاء مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي.