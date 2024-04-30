محمد فاروق: قرار مهم في الأهلي قبل لقاء الترجي وتفعيل عقد كولر بهذا الموعد
أكد الإعلامي محمد فاروق أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أصدر قرارًا مهما قبل مباراة المارد الأحمر مع الترجي التونسي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي طلب من أمير توفيق مدير التعاقدات عدم الحديث مع أي لاعب في الفريق بشأن التجديد لحين الانتهاء من نهائي دوري أبطال أفريقيا".
وأضاف: "الخطيب يرغب في زيادة تركيز اللاعبين خلال الفترة المقبلة قبل مباراتي الترجي في نهائي إفريقيا من أجل التتويج باللقب الإفريقي للمرة الثانية عشر في تاريخ القلعة الحمراء".
وعلى صعيد متصل، شدد الإعلامي محمد فاروق أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي استقر على حسم مستقبل السويسري مارسيل كولر المدير الفني بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي مازيمبي الكونغولي للمرة الخامسة على التوالي.
وقال: "مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تلقي تأكيدات نهائية من رئيس النادي بتفعيل تجديد عقده مع النادي لمدة موسمين قادمين بشكل رسمي عقب مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي في شهر مايو المقبل".
واختتم: "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اتفق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني على تفعيل تجديد عقده مع القلعة الحمراء لمدة موسمين قادمين وبزيادة 30٪ عن قيمة عقده الحالي مع النادي".
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة مساء الأربعاء القادم بملعب برج العرب بالإسكندرية.
موعد مباراة الاهلي والإسماعيلي والقناة الناقلة
وتنطلق مباراة الاهلي والاسماعيلي فى السابعة مساء الأربعاء القادم.
وتنقل مباراة الأهلي القادمة أمام الإسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.
واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها غدا الأربعاء ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وبات من المنتظر أن يبدأ الأهلي بمصطفى شوبير في حراسة المرمي أمامه عمر كمال عبد الواحد ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وفي خط الوسط إمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق وفي الأمام رضا سليم وبيرسي تاو وكهربا.
تأجيل 3 مباريات للأهلي
ينتظر النادي الأهلي تأجيل ثلاث مباريات له في بطولة الدوري المصري بعد التأهل إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب مازيمبي الكونغولي.
حسب الإعلان الأول من الرابطة كان من المفترض أن يلعب الأهلي ضد منافسه المقاولون العرب في الجولة 23 من الدوري يوم 15 مايو المقبل ويتم تأجيلها في حال وصول المارد الأحمر لنهائي دوري أبطال إفريقيا.
والمباراة الثانية التي سيتم تأجيلها مباشرة للأهلي ستكون ضد سموحة في الجولة 24 يوم 19 مايو القادم.
والمباراة الثالثة ضد زد في الجولة 25 التي كان من المقرر أن يتم إقامتها يوم 27 مايو المقبل.
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