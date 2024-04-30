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رياضة

أشرف نصار يكشف حقيقة طرد أبو جبل عند التفاوض معه والأهلي لم يتراجع عن ضمه

محمد أبو جبل، فيتو
محمد أبو جبل، فيتو

أكد أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن ناديه هو الوحيد الذي فتح مفاوضات مع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، بعد فشل انتقاله إلى نادي النصر السعودي، عند ضمه.

وتابع نصار خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لم يحدث وأن طردت أبو جبل في أول جلسة بعد طلباته المادية كما تردد، ولكن لم يحدث اتفاق وقتها فقط".

وأضاف أشرف نصار: "الجلسة الأولى لم يعجبه عرضنا المادي وعرض طلباته ورفضناها، ثم عقدنا جلسة ثانية ولم نتفق أيضًا وفي الجلسة الثالثة بدأ الحارس في الاقتناع بالعرض وتم التوقيع".

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مفاوضات الأهلي ومحمد أبو جبل 


وأكد أشرف نصار، أن النادي الأهلي طلب التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، أثناء مشاركته في كأس الأمم الإفريقية، وتم الانتهاء من التفاوض سريعًا ولم يعلن أي نادي الصفقة.

وتابع نصار: "المفاوضات مع النادي الأهلي لضم أبو جبل لم تستمر 48 ساعة ولكن لم يحدث أي توقيع رسمي، وكان الاتفاق إعارة بنية البيع ولم يتم إبلاغ الحارس مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف أشرف نصار: "الأهلي لم يتراجع عن الصفقة لأنه لم يحصل أي اتفاق رسمي وعقود تم إمضاؤها، وبالتالي عدل من قراره فقط وأوقف التفاوض، وصورتي مع محمود الزنفلي وقتها كانت بدون توقيع أي عقود أيضًا".

ويسافر محمد أبو جبل حارس مرمى نادى البنك الأهلي إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة للخضوع إلى جراحة الرباط الصليبى تحت إشراف أحد الأطباء المتخصصين هناك.

وأعلن اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادى البنك الأهلي، تفاصيل إصابة محمد أبوجبل حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي ومنتخب مصر.

 

اصابة محمد ابو جبل بالصليبي

وأثبت التشخيص المبدئي لطبيب الفريق الدكتور وليد عبد الرحمن عقب إجراء أشعة الرنين المغناطيسي عن وجود قطع بالرباط الصليبي.

وتأكد إصابة أبو جبل بالرباط لصليبي بعد خضوعه لأشعة رنين مرة أخرى للتأكد من الإصابة

محمد أبو جبل يجري جراحة الرباط الصليبي في المانيا

محمد أبو جبل يقود تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الداخلية في الدوري المصري

 

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