جامعة أمريكية تعلن فصل الطلاب المشاركين في الاحتجاج الداعم لفلسطين

غزة الآن ، ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أمس الإثنين، أن إدارة جامعة كولومبيا في نيويورك بدأت بفصل الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.

ونقلت القناة التلفزيونية عن المتحدث باسم الجامعة بن تشانج قوله: "لقد بدأنا في فصل طلاب كجزء من جهودنا لضمان سلامة الحرم الجامعي".

وقف الاحتجاج المؤيد للفلسطينيين

وكما تشير الشبكة، فقد أمرت إدارة الجامعة سابقا بوقف الاحتجاج المؤيد للفلسطينيين بحلول الساعة الثانية بعد ظهر أمس الإثنين (التاسعة مساء بتوقيت موسكو)، وتم تهديد الطلاب بتعليق انتسابهم إلى الجامعة وفصلهم مؤقتا في انتظار المزيد من الإجراءات، إلا أن المتظاهرين تجاهلوا الأمر.

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وفي وقت سابق، قالت منظمة حقوق الإنسان الدولية "هيومن رايتس ووتش"، إن رد الفعل على المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين من قبل إدارة الجامعة كان قاسيا للغاية وحرم المشاركين من الحق في الاحتجاج السلمي.

وسبق أن ألقت الشرطة القبض على أكثر من 100 شخص في الأسبوع الماضي وأزالت الخيام من الحديقة الرئيسية لحرم جامعة كولومبيا في مانهاتن، لكن المتظاهرين عادوا بسرعة وأقاموا الخيام مجددا.

ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين في جامعات أمريكية عديدة حيث أقام الطلاب اعتصامات بالخيام على غرار تلك الموجودة في جامعة كولومبيا، مطالبين الجامعات بالتوقف عن الاستثمار في شركات مرتبطة بالجيش الإسرائيلي.

ودافع البيت الأبيض عن حرية التعبير في الجامعات، لكن الرئيس جو بايدن ندد "بالاحتجاجات المعادية للسامية" هذا الأسبوع، وشدد على أن الجامعات يجب أن تكون آمنة.