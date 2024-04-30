سعد الدين الهلالي يرد على زاهي حواس بشأن فرعون موسى (فيديو)

فرعون موسى، رد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على تصريحات الدكتور زاهي حواس عالم المصريات والآثار، بشأن عدم وجود دليل علمي على تواجد سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم وسيدنا يوسف في مصر.

تصريحات زاهي حواس

وقال "الهلالي" خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": ما نقل عن زاهي حواس باجتزاء قد يؤدي إلى فتنة في الدين بسبب عدم دقة العبارة، شاهدت فيديوهات عالم المصريات وتحدث من ناحية الآثار والحفريات والبرديات والثبوتيات الفرعونية لا يوجد أي ذكر لاسم نبي أو دخول سيدنا موسى وإبراهيم لمصر وهو صادق فيما يقول وفقا للاكتشافات الأثرية التي تم العثور عليها حتى الآن.

Advertisements

اعرف رأي د. سعد الدين الهلالي في كلام زاهي حواس ان مفيش دلائل اثرية على تواجد سيدنا موسى وابراهيم في مصر



يعرض الآن مجانًا على شاهدhttps://t.co/LayFZOKEEy #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/MBfpvO60Zm — الحكاية (@Elhekayashow) April 29, 2024

الاكتشافات الأثرية

وتابع: الدكتور زاهي حواس أكد أنه لم يتم اكتشاف سوى 30% من الآثار حتى الآن والـ70% لا تزال تحت الأرض، لذلك من الوارد بعد إتمام الاكتشافات الأثرية والحفريات والبرديات والنقوش بنسبة 100% حسم قضية دخول سيدنا موسى وإبراهيم لمصر.

خروج سيدنا موسى

ولفت: "ما يشاع بشأن أن خروج سيدنا موسى عليه السلام من مصر مجرد تكهنات وليس عليه أي دليل، عبارة ملبسة لأنها تنفي جميع المصادر بلا استثناء والمصادر هنا الوثائقية والوحي من السماء والمرويات عن طريق الأنبياء والرسل، ولكن الدكتور زاهي حواس تحدث من باب عدم وجود بني إسرائيل في مصر وفقا لبردية موجودة في المتحف المصري، إذن هو عندما تكلم شفويا تكلم صحيحا من إطار علمي سليم لا يمس أي عقائد دينية ولكن ما نقل عنه اختصر واجتزئ بشكل خاطئ يؤدي إلى زيادة إشعال الفتنة وأي فكرة للصدام والاحتدام الداخلي والخارجي".

د. زاهي حواس: أنا مسلم وأؤمن بالقرآن.. لكن الآثار المصرية لم تذكر سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا يوسف والخروج.. و٧٠٪؜ من اثارنا لم تُكتشف حتى الآن pic.twitter.com/OxAop86Swe — الحكاية (@Elhekayashow) April 29, 2024



رد الدكتور زاهي حواس

من جانبه، علق الدكتور زاهي حواس، على حديث سعد الدين الهلالي، موضحا: "أنا مسلم وأؤمن بما في القراَن الكريم والكتب السماوية بشأن دخول سيدنا موسى وإبراهيم ويوسف لمصر والخروج تم في مصر ولكن انا بقول إن في الاَثار المصرية لا يوجد ذكر لأنبياء الله".

وتابع: "كشفنا حتى الآن 30% من آثارنا ولا تزال 70% موجودة تحت الأرض وهناك احتمال كبير وجود نقش يتحدث عن فرعون الخروج".

هجوم الصحفي الإسرائيلية

وأشار: "الصحف الإسرائيلية هاجمتني وقالت إنني أهاجم التوراة وهذا غير صحيح على الإطلاق، ولا أهاجم أي دين وأنا أؤمن بالأديان السماوية، ولكني تحدثت كعالم اَثار انه حتى الاَن لا يوجد دليل علي وجود فرعون موسى أو دخول الأنبياء لمصر وفقا للاكتشافات الأثرية الحالية".

من هو فرعون موسى؟

وبسؤاله هل رمسيس الثاني هو فرعون خروج بني إسرائيل، علق زاهي حواس: "فرعون الخروج قبل الملك بتاح مين هو منعرفش لعدم وجود دليل حتى الاَن، ولا يمكن لشاعر مصر القديمة وفقا للبردية المكتشفة أن يمجد في ملك ميت".