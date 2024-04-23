أخبار الحوادث اليوم: ضبط أكبر قضية غسل أموال بـ900 مليون جنيه.. وحل غموض اختفاء طفلة الجيزة

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 8 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 900 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظتي الدقهلية والقاهرة.



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قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، وحسام الدين فتحي أمين، وسكرتارية أحمد صبحي عباس، تأجيل محاكمة 73 متهمًا من عناصر الجماعات الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خلية التجمع الي جلسة 27 أبريل الجاري.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة اختفاء طفلة الجيزة، وتبين تركها المنزل لسوء معاملة والدتها لها.

قررت الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ فساد وزارة الري، لجلسة 21 مايو المقبل.

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن قنا، من السيطرة على حريق اندلع في مزرعة ماشية، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص جراء النيران.

أنهت وزارة الداخلية، استعداداتها لإقامة فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية.

أقدم سباك على قتل مسنة لسرقة هاتف محمول داخل شقتها في منطقة حدائق القبة، وألقى رجال المباحث القاهرة، القبض على المتهم.

أصيب ٢١ موظفا بإحدى الشركات الخاصة بسحجات وجروح وكسور، نتيجة انقلاب الأتوبيس الخاص بالعمل بهم على طريق السويس اتجاه العاصمة الإدارية.

لقى عاطل مصرعه بوابل من الرصاص بسبب خلافات الجيرة فى محافظة قنا، وتمكن قطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهمين.

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