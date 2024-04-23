الأربعاء 24 أبريل 2024
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم: ضبط أكبر قضية غسل أموال بـ900 مليون جنيه.. وحل غموض اختفاء طفلة الجيزة

أخبار الحوادث اليوم،
أخبار الحوادث اليوم، فيتو

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

القبض على 8 عناصر إجرامية بتهمة غسل 900 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 8 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 900 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظتي الدقهلية والقاهرة.
 

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أمن الدولة تؤجل محاكمة 73 متهما في قضية خلية التجمع الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، وحسام الدين فتحي أمين، وسكرتارية أحمد صبحي عباس، تأجيل محاكمة 73 متهمًا من عناصر الجماعات الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خلية التجمع  الي جلسة 27 أبريل الجاري. 

 

الأمن يكشف غموض اختفاء طفلة الجيزة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة اختفاء طفلة الجيزة، وتبين تركها المنزل لسوء معاملة والدتها لها.

تأجيل محاكمة 12 متهمًا بقضية "رشوة وزارة الري" لجلسة 21 مايو

قررت الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ فساد وزارة الري، لجلسة 21 مايو المقبل.

حريق مزرعة ماشية يتسبب في إصابة 5 أشخاص بـ قنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن قنا، من السيطرة على حريق اندلع في مزرعة ماشية، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص جراء النيران.

الداخلية تستعد لإقامة فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية (فيديو)

أنهت وزارة الداخلية، استعداداتها لإقامة فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية.

سباك يقتل مسنة لسرقة هاتف محمول داخل شقتها فى حدائق القبة

أقدم سباك على قتل مسنة لسرقة هاتف محمول داخل شقتها في منطقة حدائق القبة، وألقى رجال المباحث القاهرة، القبض على المتهم.

إصابة 21 موظفا بإحدى الشركات بحادث انقلاب أتوبيس بطريق السويس (صور)

أصيب ٢١ موظفا بإحدى الشركات الخاصة بسحجات وجروح وكسور، نتيجة انقلاب الأتوبيس الخاص بالعمل بهم على طريق السويس اتجاه العاصمة الإدارية.

مقتل عاطل بوابل من الرصاص بسبب خلافات الجيرة بقنا

لقى عاطل مصرعه بوابل من الرصاص بسبب خلافات الجيرة فى محافظة قنا، وتمكن قطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهمين.

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اخبار الحوادث اليوم رشوة وزارة الري إختفاء طفلة الجيزة أمن الدولة أكبر قضية غسل أموال

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