كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة اختفاء طفلة الجيزة، وتبين تركها المنزل لسوء معاملة والدتها لها.

الأمن يكشف غموض اختفاء طفلة الجيزة

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن تغيب طفلة بالجيزة.



وبالفحص تبين تلقى الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من والد المتغيبة بتغيب كريمته عن منزله بتاريخ 16 أبريل وبعدها حضر والد المتغيبة وبصحبته كريمته وقرر بعودتها للمنزل دون حدوث ثمة مكروه لها.

وأقرت بتركها المنزل بمحض إرادتها لسوء معاملة والدتها لها ، وقيامها بالعمل بمحل ملابس بمحافظة القاهرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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