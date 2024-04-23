الثلاثاء 23 أبريل 2024
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حوادث

الداخلية تستعد لإقامة فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية (فيديو)

البطوله العربيه العسكرية
البطوله العربيه العسكرية

أنهت وزارة الداخلية، استعداداتها لإقامة فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية.

 

وأجرى نادى الفروسية بمدينة مصر التابع لوزارة الداخلية، استعدادته للألعاب الأوليمبية لإقامة البطولة العربية العسكرية للفروسية.


وأنتج قطاع الاعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أغنية "أهلًا بالفرسان" إهداء من وزارة الداخلية لفرسان مصربمناسبة البطولة العربية العسكرية للفروسية.

 

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