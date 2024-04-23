الداخلية تستعد لإقامة فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية (فيديو)
أنهت وزارة الداخلية، استعداداتها لإقامة فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية.
وأجرى نادى الفروسية بمدينة مصر التابع لوزارة الداخلية، استعدادته للألعاب الأوليمبية لإقامة البطولة العربية العسكرية للفروسية.
وأنتج قطاع الاعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أغنية "أهلًا بالفرسان" إهداء من وزارة الداخلية لفرسان مصربمناسبة البطولة العربية العسكرية للفروسية.
ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.