سباك يقتل مسنة لسرقة هاتف محمول داخل شقتها فى حدائق القبة

أقدم سباك على قتل مسنة لسرقة هاتف محمول داخل شقتها في منطقة حدائق القبة، وألقى رجال المباحث القاهرة، القبض على المتهم.

ضبط سباك بالقاهرة لتعديه على مسنة مما أودى بحياتها بقصد السرقة

تلقى قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة بلاغا بالعثور على سيدة متوفاة داخل مسكنها بأحد العقارات بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لإحدى السيدات "مُسنة" وبها جروح متفرقة وتبين بعثرة محتويات الشقة.

و بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سباك "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (هاتف محمول) وأقر بأنه توجه للشقة محل سكن المجنى عليها (بدعوى صيانة السباكة) وتعدى عليها باستخدام "مزهرية" على رأسها حتى سقطت أرضًا وأن الهاتف المضبوط بحوزته خاص بالمتوفاة "قام بسرقته"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.