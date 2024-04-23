استجابت وزارة الداخلية، لشكاوى المواطنين بشأن مخالفات قائدي سيارات النقل الثقيل على طريق السويس الصحراوى.

الداخلية تستجيب لشكاوى المواطنين.. حملة على طريق السويس تضبط 98 مخالفة مرورية

تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن قيام بعض قائدى سيارات "النقل الثقيل" بالسير فى الحارات المخصصة للسيارات الملاكى بسرعات عالية على طريق السويس الصحراوى مما يعرض حياة المواطنين للخطر.



وتبين بالفحص، أن الموقع يقع بمنطقة كوبرى طلعت مصطفى "بالكيلو 36" منطقة (الشروق 1) وأنه لا يوجد به طريق داعم مخصص لسير مركبات النقل فى الاتجاهين نظرًا لتعارض جسم كوبرى الإلتفاف مع الطريق الداعم بذات الموقع، مما يدفع سيارات النقل الخروج من الطريق الداعم إلى الطريق الرئيسى والعودة مرة أخرى.



Advertisements

كما اضطلعت الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات مرورية بالطريق المشار إليه أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 98 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية بطول الطريق، وجارى استمرار الحملات لضبط كل ما يشكل مخالفة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ