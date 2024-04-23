تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن قنا، من السيطرة على حريق اندلع في مزرعة ماشية، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص جراء النيران.

حريق مزرعة ماشية يتسبب في إصابة 5 أشخاص بـ قنا

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن قنا يفيد اندلاع حريق في مزرعة ماشية تابعة لمنزل بمنطقة حاجر جبل الوقف، مما أسفر عن وقوع إصابات.



وانتقلت 3 سيارات إطفاء الى مكان الحريق وفرض كردون أمنى بموقع الحريق وتم محاصرة كرات اللهب وإخماد النيران.

وقام مرفق اسعاف قنا بنقل 5 مصابين إلى مستشفى الوقف المركزي، لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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