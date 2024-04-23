مقتل عاطل بوابل من الرصاص بسبب خلافات الجيرة بقنا
لقى عاطل مصرعه بوابل من الرصاص بسبب خلافات الجيرة فى محافظة قنا، وتمكن قطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهمين.
ضبط شخصين بقنا لقيامهما بإطلاق أعيرة نارية تجاه أحد الأشخاص مما أدى إلى وفاته
تلقى مركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة عاطل مقيم بدائرة المركز، وبها أعيرة نارية متفرقة.
مقتل عاطل بوابل من الرصاص بسبب خلافات الجيرة بقنا
وبالانتقال وبسؤال زوجته اتهمت (شخصين- مقيمان بدائرة المركز) بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليه من (بندقية آلية) كانت بحوزة أحدهما وإحداث إصابته التى أودت بحياته، لوجود خلافات بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبط المتهمَين وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم.. واعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
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