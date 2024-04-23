الأربعاء 24 أبريل 2024
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حوادث

القبض على 8 عناصر إجرامية بتهمة غسل 900 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

القبض على 8 عناصر
القبض على 8 عناصر إجرامية بتهمة غسل الأموال، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 8 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 900 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظتي الدقهلية والقاهرة.
 

القبض على 8 عناصر إجرامية بتهمة غسل 900 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

 

 اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (8 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية"– مقيمين بمحافظتي الدقهلية والقاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات).
 

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غسل الأموال 

 

و قدرت تلك الممتلكات بـ (900 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

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