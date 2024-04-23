أصيب 5 أشخاص إثر اندلاع حريق فى منزل وامتد لـ 4 منازل فى محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، وانتقلت سيارات الحماية المدنية وقوات الشرطة إلى مكان الحريق.

حريق يلتهم 5 منازل في الفيوم وإصابة 5 أشخاص



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الفيوم بلاغا يفيد بنشوب حريق في 5 منازل في حي درب الطباخين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف وسيارات الحماية المدنية إلى مكان الحريق.

وكشف الفحص، أن الحريق نشب في أحد المنازل وامتد إلى 4 منازل مجاورة نتيجة ارتفاع ألسنة اللهب، وتم فرض كردون أمنى وجرى محاصرة كرات اللهب وإخماد الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.



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