حريق يلتهم 5 منازل في الفيوم
أصيب 5 أشخاص إثر اندلاع حريق فى منزل وامتد لـ 4 منازل فى محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، وانتقلت سيارات الحماية المدنية وقوات الشرطة إلى مكان الحريق.
حريق يلتهم 5 منازل في الفيوم وإصابة 5 أشخاص
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الفيوم بلاغا يفيد بنشوب حريق في 5 منازل في حي درب الطباخين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف وسيارات الحماية المدنية إلى مكان الحريق.
وكشف الفحص، أن الحريق نشب في أحد المنازل وامتد إلى 4 منازل مجاورة نتيجة ارتفاع ألسنة اللهب، وتم فرض كردون أمنى وجرى محاصرة كرات اللهب وإخماد الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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