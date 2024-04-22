أخبار الحوادث اليوم، مشاجرة وإطلاق رصاص أمام مدرسة دولية بالمعادي، حبس بلوجر شهيرة بتهمة بث فيديوهات مخلة، زيارات استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح
نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
حبس بلوجر شهيرة بتهمة بث فيديوهات مخلة بالآداب فى الإسكندرية
قررت النيابة العامة، حبس بلوجر شهيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا بتهمة بث فيديوهات مخلة بالآداب فى الإسكندرية.
الشرطة تتحفظ على مقاطع فيديو ترصد مشاجرة وإطلاق رصاص أمام مدرسة دولية بالمعادي
تحفظت أجهزة الأمن بالقاهرة، على مقاطع فيديو ترصد مشاجرة أمام مدرسة دولية، بمنطقة المعادي وإطلاق الرصاص.
زيارات استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وعيد القيامة
وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، على منح زيارتين استثنائيتين لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد.
وزير الداخلية: ذكرى تحرير سيناء تجدد العطاء والتضحية لرفع راية الوطن
بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة" بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.
قرار عاجل من محكمة النقض بشأن شيري هانم وابنتها زمردة
قضت محكمة النقض بمد أجل الحكم في طعن شيري هانم وابنتها زمردة على الحكم الصادر ضدهما بالحبس لمدة 5 سنوات لجلسة ١٠ يونيو المقبل.
قرار عاجل من النقض في مقتل الإعلامية شيماء جمال
حجزت دائرة الإثنين بمحكمة النقض الطعن المقدم من الطاعنين على حكم إعدامهم بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال لجلسة 8 يوليو للحكم.
الصور الأولى للمتهمين في قضية طبيب الإجهاض بالجيزة
بدأت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة محاكمة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة، وذلك على خلفية اتهامه بتحويل عيادته إلى "وكر" لإجراء عمليات الإجهاض، وضبطه عقب إجراء عملية إجهاض لإحدى السيدات حملت سفاحًا.
إصابة 16 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوي
أصيب 16 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوي، اليوم الاثنين، وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.
تفريغ كاميرات المراقبة في محيط اتهام حارس عقار بالتحرش بـ 4 طالبات ببولاق الدكرور
باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع حارس عقار المتهم بالتحرش بـ 4 أطفال (طالبات)، عقب استدراجهن بالعقار محل عمله بجوار المدرسة ببولاق الدكرور.
بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية
وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح الإذن لـ 21 شخصًا بالتنازل عن الجنسية المصرية.
القصة الكاملة لمصرع أسرة بالكامل أسفل عجلات قطار البدرشين
خرج هو وأبناؤه الثلاثة يستقلون تروسيكلا إلى مكان عملهم، ولكن كان في انتظارهم مصيرهم المحسوم، وانتقلوا إلى الرفيق الأعلى بعدما دهسهم قطار البدرشين.
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