أخبار الحوادث اليوم، مشاجرة وإطلاق رصاص أمام مدرسة دولية بالمعادي، حبس بلوجر شهيرة بتهمة بث فيديوهات مخلة، زيارات استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

قررت النيابة العامة، حبس بلوجر شهيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا بتهمة بث فيديوهات مخلة بالآداب فى الإسكندرية.

تحفظت أجهزة الأمن بالقاهرة، على مقاطع فيديو ترصد مشاجرة أمام مدرسة دولية، بمنطقة المعادي وإطلاق الرصاص.

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وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، على منح زيارتين استثنائيتين لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد.

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة" بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.

قضت محكمة النقض بمد أجل الحكم في طعن شيري هانم وابنتها زمردة على الحكم الصادر ضدهما بالحبس لمدة 5 سنوات لجلسة ١٠ يونيو المقبل.

حجزت دائرة الإثنين بمحكمة النقض الطعن المقدم من الطاعنين على حكم إعدامهم بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال لجلسة 8 يوليو للحكم.

بدأت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة محاكمة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة، وذلك على خلفية اتهامه بتحويل عيادته إلى "وكر" لإجراء عمليات الإجهاض، وضبطه عقب إجراء عملية إجهاض لإحدى السيدات حملت سفاحًا.

أصيب 16 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوي، اليوم الاثنين، وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع حارس عقار المتهم بالتحرش بـ 4 أطفال (طالبات)، عقب استدراجهن بالعقار محل عمله بجوار المدرسة ببولاق الدكرور.

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح الإذن لـ 21 شخصًا بالتنازل عن الجنسية المصرية.



خرج هو وأبناؤه الثلاثة يستقلون تروسيكلا إلى مكان عملهم، ولكن كان في انتظارهم مصيرهم المحسوم، وانتقلوا إلى الرفيق الأعلى بعدما دهسهم قطار البدرشين.

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