أخبار مصر: انطلاق معارض أهلا رمضان، وفاة الإعلامي محمود المسلمي، قلق من زيارة مدير إف بي آي السرية إلى إسرائيل، قصة حازم إمام والعميد

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت الأخبار المنشورة كالتالي:

اليوم، مباحثات مصرية برازيلية بالقاهرة

يجري لولا دا سيلفا رئيس البرازيل مباحثات اليوم بالقاهرة مع كبار المسؤولين المصريين حيث بدأ رئيس البرازيل لولا دا سيلفا جولة إفريقية تشمل مصر فى الفترة من 14 إلى 18 فبراير لتعزيز الأجندة الدولية للبرازيل مع الدول الإفريقية سعيا إلى توسيع التحالفات من خلال أجندة جنوبية مشتركة مؤيدة للعالمية.

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بتخفيضات 30 %، اليوم انطلاق معارض أهلا رمضان 2024 في جميع المحافظات

معارض رمضان 2024، تنطلق اليوم الخميس، معارض أهلًا رمضان في المحافظات بحد أدنى 3 معارض رئيسية بكل محافظة، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، ومنافذ جمعيتي لمن يريد من أصحابها، بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30% على مختلف السلع الغذائية، وذلك طبقًا لتوجيهات الدولة بتوفير منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة عن السوق المحلية لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.

مدير "إف بي آي" في زيارة غير معلنة لإسرائيل، ومكتبه يلمح إلى خطر قادم

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" الأربعاء زيارة غير معلنة لمديره كريستوفر راي قام بها إلى إسرائيل للقاء مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وسط الحرب ضد غزة.

وفاة الإعلامي محمود المسلمي كبير المذيعين بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"

توفي قبل قليل الإعلامي والإذاعي القدير محمود المسلمي، كبير المذيعين بـهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي العربية في لندن بحسب ما أعلنت أسرته.

بوتين يتحدث عن الحالة الصحية لـ بايدن ويكشف عن الرئيس الأمريكي الأفضل

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن بلاده ستعمل مع أي رئيس أمريكي يثق به شعبه.

مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والعربية والمصري الممتاز والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المواجهات القوية في مختلف البطولات المحلية والدولية، أبرزها الدوري المصري والدوري السعودي، والدوري الأوروبي.

تراجع أسعار النفط في بداية تعاملات اليوم بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعد بيانات أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية زادت بأكثر من المتوقع مما أثار مخاوف في شأن الطلب في أكبر اقتصاد في العالم.

اليوم، تعطيل الدراسة بجميع مدارس الإسكندرية والبحيرة ومطروح لسوء الأحوال الجوية

تعطل الدراسة اليوم الخميس 15 فبراير بجميع المدارس بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، وذلك لسوء الأحوال الجوية.

بايدن يستخدم سلطاته لتأجيل الترحيل القسري للفلسطينيين من أمريكا

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن قرر استخدام سلطاته التنفيذية من أجل حماية آلاف الفلسطينيين في أمريكا من الترحيل خلال 18 شهرًا المقبلة.

جمال علام يكشف حقيقة رفض حازم وبركات تعيين التوأم وسر عدم الموافقة على عرض هيرفي رينارد

أكد جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم، أن الإخفاق دائمًا لمنتخب مصر يتحمله الاتحاد أو المدير الفني، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة قدم كل المساعدات وقام بتلبية كل الأمور التي طلبها روي فيتوريا، موضحًا أنه سيتم معالجة كافة أوجه القصور التي ظهرت مؤخرًا خلال الفترة المقبلة.

تستروا على جرائمه الجنسية، ضحايا جيفري إبستين يقاضون إف بي آي

رفع العشرات من ضحايا جيفري إبستين دعوى قضائية يوم الأربعاء اتهموا فيها مكتب التحقيقات الاتحادي (إف. بي. آي) بالتستر على فشله في كشف إبستين، الأمر الذي ترتب عليه استمرار جرائم الاتجار بالجنس التي كان يرتكبها لأكثر من 20 عامًا.

حالة الطقس درجات الحرارة اليوم الخميس 15-02-2024 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد.

لأول مرة، زوجة البغدادي تكشف أسرار حياة الرجل الأخطر في العالم (فيديو)

لأول مرة، منذ مقتله قبل 5 سنوات تقريبًا، تطل زوجة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، المدعوة "أسماء محمد" عبر شاشة "العربية/الحدث"، لتروي أسرارًا لم تكشف قبل.

أسعار الذهب اليوم الخميس 15 - 2- 2024، آخر تحديث بعد تراجع أمس

ننشر أسعار الذهب مساء اليوم الخميس داخل الأسواق المحلية ووفقًا لآخر تحديث لها، بعد تراجع أسعار الذهب بقيمة 25 جنيها فى جرام عيار 21 في آخر تعاملات أمس الأربعاء.

الحكومة الليبية تلغي الاحتفالات الرسمية بثورة 17 فبراير

أعلنت الحكومة الليبية المُنبثقة عن البرلمان في بيان رسمي لها صدر مساء الأربعاء، إلغاء الاحتفالات بـ ذكرى ثورة 17 فبراير لهذا العام تضامنًا مع ضحايا إعصار دانيال الذي ضرب مناطق ومدن الجبل الأخضر شرق البلاد.

اتحاد الكرة يحسم هوية طاقم تحكيم نهائي كأس مصر

أكد جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم، أن الجميع حاليًّا داخل الاتحاد سعيد بمستوى الحكام المصريين في بطولة أمم إفريقيا، لذلك كان هناك حالة حرص شديدة على ضرورة تكريم الحكام المصريين.

بعد مفاجأة تركي آل الشيخ، نانسي عجرم تخوض أول تجربة سينمائية أمام كريم عبدالعزيز ‬

تخوض الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أول بطولاتها في مجال التمثيل من خلال تعاونها مع كريم عبد العزيز في فيلم جديد سيبدأ تصويره قريبًا بعد عيد الفطر.

أستراليا وكندا ونيوزيلندا يدعون إلى وقف إطلاق النار فورا في غزة

عبرت أستراليا وكندا ونيوزيلندا، اليوم الخميس، عن قلقها البالغ إزاء مؤشرات على أن إسرائيل تخطط لهجوم بري على رفح.

جمال علام: محمد يوسف سيكون له دور مهم في اتحاد الكرة وهذا مصير فيتوريا

أكد جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم، أن تعيين حسام حسن في منصب المدير الفني لمنتخب مصر، جاء بقرار من مجلس الإدارة بعدما تم طرح بعض الأسماء وتم الاستقرار عليه في نهاية المطاف لتولي المسؤولية الفنية لقيادة الفراعنة.

ارتفاع عدد مصابي الاحتفال بنهائي "سوبر بول" بكانساس الأمريكية إلى 22 شخصا (فيديو)

قال رئيس شرطة مدينة كانساس سيتي الأمريكية، ستايسي جريفز، في مؤتمر صحفي، إن عدد المصابين في إطلاق النار على عرض سوبر بول ارتفع إلى 22 لكن الدافع وراء إطلاق النار لا يزال مجهولا.

أنت سبب ابتسامتي، ضابط بزي دب "عيد الحب" يستدرج تاجرة مخدرات (فيديو)

بحيلة “عيد الحب” أوقع ضابط بالشرطة الوطنية في بيرو بتاجرة مخدرات، حيث قبض عليها بعد أن خدعها باسم عيد الحب.